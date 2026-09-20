Linh kiện tiêm kích tàng hình F-35 bị chuyển nhầm tới Hồng Kông (Trung Quốc)

Các máy bay F-35 biểu diễn trong lễ khai mạc Hội chợ Quốc gia Mỹ tại Quảng trường Quốc gia ở Washington, ngày 24-6-2026

Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, lô hàng đang vận chuyển qua Thái Bình Dương thì bất ngờ bị chuyển tới Hồng Kông (Trung Quốc) mùa hè vừa qua.

Số linh kiện được một đơn vị trung gian vận chuyển thay mặt nhà sản xuất Lockheed Martin. Hiện chưa rõ nguyên nhân thay đổi lộ trình, nơi lưu giữ lô hàng và bên đang kiểm soát các bộ phận này.

Văn phòng Chương trình hỗn hợp F-35 xác nhận đang xử lý một “vấn đề vận chuyển” liên quan các linh kiện F-35 không còn khả năng hoạt động.

Cơ quan này cho biết đang phối hợp với giới chức Mỹ và các đối tác để thu hồi linh kiện, điều tra nguyên nhân và biện pháp ngăn sự cố tái diễn.

Lô hàng được cho là chứa một mái che buồng lái F-35. Bộ phận này không chỉ bảo vệ phi công mà còn có lớp phủ trong suốt giúp hấp thụ sóng radar, góp phần làm giảm tín hiệu phản xạ và duy trì khả năng tàng hình của máy bay.

Ngay cả khi không còn sử dụng được, mái che vẫn có thể chứa thông tin về thành phần vật liệu, cấu trúc lớp phủ và quy trình chế tạo.

Việc tiếp cận trực tiếp bộ phận này có thể giúp đối thủ kiểm chứng dữ liệu đã thu thập hoặc nghiên cứu cách phát hiện và mô phỏng một phần công nghệ tàng hình của F-35.

Các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã báo cáo vụ việc với nhân viên các ủy ban an ninh quốc gia tại Quốc hội từ tháng 6-2026.

Australia có cơ sở bảo dưỡng F-35 nhưng chưa đủ năng lực sửa chữa mái che buồng lái, khiến bộ phận này phải được gửi về Mỹ.

Vụ việc đang đặt mạng lưới hậu cần quốc tế của chương trình F-35 dưới sự giám sát mới, đặc biệt đối với việc sử dụng các nhà vận chuyển thương mại và đơn vị trung gian.