Tôm hùm chết hàng loạt do lũ

Gia đình chị Nguyễn Thanh Hằng, phường Xuân Đài, đang có 70 lồng tôm đến kỳ thu hoạch, nhưng từ sáng 19/11 tôm liên tục chết do nước trong vịnh ngọt đột ngột sau mưa lớn. Người thân phải lặn vớt hơn 2 tấn đưa vào bờ bán gấp.

"Ngày thường tôm loại một giá 950.000 đồng một kg, giờ chưa bằng một nửa", chị Hằng nói. Điện bị cúp khiến thương lái không thể mua số lượng lớn do thiếu đá bảo quản.

Người dân vớt tôm hùm chết chuyển vào bờ bán, chiều 19/11. Ảnh: Hằng Nguyễn

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi, phường Sông Cầu) nuôi 10.000 con trong 100 lồng, sau bão một nửa số lồng bị chìm, rách hoặc thất lạc, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Số tôm còn lại đang được chăm sóc để xuất bán, nhưng từ chiều nay cũng bắt đầu chết lác đác. "Nếu còn mưa to, chắc tôm chết hết", ông Hạnh nói.

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, cho biết từ chiều tối 19/11, nhiều hộ báo tôm hùm chết hàng loạt do sốc nước. Người dân đang cố thu hoạch để gỡ vốn nhưng tiêu thụ rất khó vì thiếu đá.

"Tôm chết mà không bán được thì phải đổ bỏ, rất đau xót", ông Nguyên nói và cho biết thiệt hại do bão trước đó không lớn, nhưng đợt lũ này có thể gây tổn thất nặng nề.

Khu vực nuôi tôm hùm, bè thủy sản trên vịnh Xuân Đài sau bão Kalmaegi. Ảnh: Đình Văn

Vịnh Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay thuộc Đăk Lăk) có hơn 530 bè với khoảng 27.000 lồng tôm hùm, là một trong những vùng nuôi lớn nhất cả nước.

Mưa lớn từ tối 18 đến 19/11 khiến nhiều khu vực hạ du Đắk Lắk ngập 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ phải sơ tán. Lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Ba dồn về lớn làm nước dâng nhanh ở các xã phía đông. Chính quyền phát cảnh báo thiên tai cấp 4, huy động lực lượng di dời dân và tiếp cận các điểm cô lập. Một số nơi xảy ra sạt lở, nhà sập và ghi nhận một trường hợp tử vong.