Cận cảnh lũ dữ nhấn chìm nhà cửa, người dân leo lên mái nhà kêu cứu
Cơn lũ dữ đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước, nhiều người dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu
Chiều 19-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Hàng ngàn ngôi nhà ở các xã, phường phía Đông tỉnh này chìm sâu trong biển nước.
Người dân trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng ứng cứu
Nhiều người dân phải tìm cách leo lên mái nhà, lên mạng xã hội đăng thông tin cầu cứu. Đã có trường hợp tử vong do nhà sập.
Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục căng mình giải cứu người dân vùng lũ dữ.
Dưới đây là một số hình ảnh về trận lũ dữ
Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước
Nhiều người dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu
Một gia đình kê quan tài người thân lên cao tránh lũ
Lực lượng chức năng giải cứu người dân
Một góc phường Tuy Hòa
Chị Võ Thị Út (33 tuổi, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu) tử vong do nhà sập
Đèo Phượng Hoàng nối Đắk Lắk - Khánh Hòa bị sạt lở
Một căn nhà tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã bị sập hoàn toàn do sạt lở núi, khiến 2 người cao tuổi bị vùi lấp.
19/11/2025 15:54 PM (GMT+7)