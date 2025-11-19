Cận cảnh lũ dữ nhấn chìm nhà cửa, người dân leo lên mái nhà kêu cứu

Chiều 19-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Hàng ngàn ngôi nhà ở các xã, phường phía Đông tỉnh này chìm sâu trong biển nước.

Người dân trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng ứng cứu

Nhiều người dân phải tìm cách leo lên mái nhà, lên mạng xã hội đăng thông tin cầu cứu. Đã có trường hợp tử vong do nhà sập.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục căng mình giải cứu người dân vùng lũ dữ.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận lũ dữ

Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước

Nhiều người dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu

Một gia đình kê quan tài người thân lên cao tránh lũ

Lực lượng chức năng giải cứu người dân

Một góc phường Tuy Hòa

Chị Võ Thị Út (33 tuổi, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu) tử vong do nhà sập

Đèo Phượng Hoàng nối Đắk Lắk - Khánh Hòa bị sạt lở