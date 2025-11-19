Thủy điện Sông Ba Hạ xả 16.100m3/s, lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 19/11, EVN cho biết đến 10h sáng nay, nước về vượt 11.000 m3/s và tiếp tục tăng mạnh, đạt 16.120 m3/s lúc 16h. 17h hôm nay, lũ sông Ba tại trạm Củng Sơn (Phú Yên cũ) lên 40,31 m, trên báo động 3 là 5,81 m và vượt mức lịch sử năm 1993 là 0,41 m. Đến 18h, lượng nước về lên 16.160 m3/s, buộc hồ phải duy trì mở 12 cửa xả.

Hồ Sông Ba Hạ dung tích hơn 350 triệu m3, nằm trên lưu vực sông Ba, hạ du gồm các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và TP Tuy Hòa của Phú Yên (cũ) nay thuộc Đăk Lăk.

Đơn vị vận hành cho biết việc xả lũ tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, nằm trong giới hạn kỹ thuật và được giám sát 24/24. Thông tin xả lũ đã được cập nhật cho cơ quan quản lý và chính quyền địa phương để cảnh báo người dân vùng hạ du.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ hôm 8/11. Ảnh: An Phương

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, nước từ thượng nguồn đổ về tiếp tục tăng; dự báo lúc 19h, lưu lượng có thể đạt 20.400 m3/s. Phía Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Lăk trong việc điều tiết nước qua tràn.

EVN cho biết hồ đang đầy nước và lượng nước tiếp tục đổ về, do đó việc xả tràn là bắt buộc để đảm bảo an toàn hồ, giảm lưu lượng nước dồn về hạ du quá nhanh, hạn chế ngập lụt. Việc xả tràn được giám sát và thông báo trước cho địa phương.

Về phía địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Thiên Văn, cho biết việc điều tiết lũ tại thủy điện Sông Ba Hạ được thực hiện đúng quy định và tuân thủ lệnh điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để đảm bảo an toàn hồ đập. Thời điểm cao nhất, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ lên đến khoảng 16.000 m3/s, vượt mức đỉnh lũ năm 2009. Với lưu lượng lớn này, thủy điện buộc phải điều tiết để vừa giảm ngập hạ du, vừa giữ an toàn công trình.

Ông Văn khẳng định ngập ở hạ du do nhiều nguyên nhân, không thể quy hoàn toàn cho việc xả lũ. Khu vực này kéo dài hàng chục km, nhận nước từ nhiều sông suối nhỏ, cộng với mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk, đợt mưa lũ này gây ngập sâu trên diện rộng, nghiêm trọng nhất tại Đồng Xuân và Tuy An (cũ), nước vượt mức lịch sử năm 1993. Nhiều vùng bị cô lập, lực lượng chức năng phải di dời dân đến nhà tránh lũ và triển khai nhiều phương tiện cứu hộ.

Hai canô lớn đã được hạ thủy trên sông Ba và sông Kỳ Lộ để hỗ trợ các điểm ngập sâu. Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 5 cũng được tăng cường. Tuy nhiên, nước chảy xiết khiến nhiều nơi như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan không thể tiếp cận; riêng xã Đồng Xuân hiện còn 135 người thuộc 40 hộ đang bị mắc kẹt.

Mưa lớn kéo dài từ tối 18 đến 19/11 khiến nhiều khu vực hạ du ở Đăk Lăk ngập sâu 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Lưu lượng xả lũ từ thượng nguồn sông Ba tăng mạnh, làm nước dâng nhanh tại các xã phía đông tỉnh. Chính quyền ban hành cảnh báo thiên tai cấp độ 4, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, tiếp cận các điểm bị cô lập. Một số nơi xảy ra sạt lở, có nhà đổ sập và ghi nhận một trường hợp tử vong.