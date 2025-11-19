Đắk Lắk: Hàng chục ngàn hộ dân bị ngập, nhiều thủy điện vẫn buộc phải xả lũ

Ngày 19-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: M.M

Hàng loạt thủy điện buộc phải xả lũ

Theo báo cáo, mưa lũ đã khiến một người ở phường Sông Cầu tử vong do sạt lở đất; khoảng 23.000 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số phải sơ tán khẩn cấp là 7.765 hộ.

Hiện, 7.765 hộ thuộc diện sơ tán khẩn cấp đã được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lũ vẫn dâng nên khả năng số hộ bị ngập sẽ tiếp tục tăng.

Vẫn theo báo cáo của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 19-11, hầu hết các hồ chứa của thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã đạt mực nước thiết kế. Trong đó, 199/253 hồ đạt mực nước dâng bình thường, 48/253 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế.

Nhiều căn nhà đã chìm trong biển nước. Ảnh: C.A

Vì vậy, hầu hết các công ty thủy điện đang xả lũ về hạ lưu bằng với lưu lượng lũ đổ về hồ chứa. Điển hình, thủy điện Sông Ba Hạ lúc 16 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ đạt 16.120 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100 m3/s.

Thủy điện Sông Hinh lúc 12 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ 2.229 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 1.349 m3/s.

Thủy điện Buôn Kuốp lúc 14 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ đạt 785 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 750 m3/s…

Cắt điện diện rộng, chia cắt giao thông nhiều nơi

Theo Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến quốc lộ 19C, đoạn qua các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước đã bị ngập, gây chia cắt giao thông.

Công an dầm mình trong nước sâu, sơ tán người dân. Ảnh: C.A

Ngoài ra, quốc lộ 25, đoạn qua địa phận xã Phú Hòa 1 và xã Sơn Hòa có nhiều điểm bị ngập. Quốc lộ 29, đoạn qua các xã Sơn Thành, Ea Ly và Đức Bình cũng tương tự.

Cạnh đó, rất nhiều tuyến đường tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Xuân Thọ, Phú Mỡ, Ô Loan, Tuy An Tây, Sơn Hòa… đã bị ngập hoặc sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Vẫn theo báo cáo, mưa lũ đã gây sập tường rào tại trạm 110 KV Sông Cầu, buộc phải cắt điện khẩn cấp. Cả ba đường dây đến trạm này đều báo sự cố (khả năng cao có sạt lở trụ) nhưng chưa thể kiểm tra do nước lũ cao.

Đối với đường dây trung thế 22 KV, hiện điện lực Đắk Lắk đã cắt điện 1.230 trạm biến áp.

Bộ đội giúp dân di dời tài sản lên vị trí an toàn. Ảnh: B.P

Vì vậy, có 118.817 khách hàng bị mất điện thuộc khu vực các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Tây, Sông Cầu, Đồng Xuân và Tây Hòa.