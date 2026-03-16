"Cào số trúng tiền" nhưng bay luôn 100 triệu đồng

Ngày 16-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng dưới hình thức "xổ số cào online".

Các đối tượng dàn dựng cảnh trúng thưởng để lừa đảo.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… xuất hiện nhiều tài khoản quảng bá các trò chơi "xổ số cào online", "cào vé trúng thưởng", "quay số trúng tiền"… với lời mời gọi hấp dẫn như "đầu tư ít trúng lớn", "cào số trúng thưởng ngay", "rút tiền trong ngày".

Các đối tượng thường lập website, fanpage, nhóm chat để lôi kéo người tham gia. Để tạo lòng tin, chúng sử dụng nhiều tài khoản ảo phát trực tiếp cảnh người chơi trúng thưởng liên tiếp, kèm theo các bình luận giả nhằm kích thích tâm lý ham lợi của người xem.

Sau khi nạn nhân tham gia, ban đầu các đối tượng cho trúng những phần thưởng nhỏ. Khi người chơi tin tưởng và tiếp tục nạp tiền, chúng thông báo nạn nhân trúng giải lớn lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

Tuy nhiên, để nhận tiền thưởng, nạn nhân được yêu cầu chuyển thêm các khoản như thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền hoặc phí xác minh tài khoản. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như sai cú pháp giao dịch, cần xác nhận lại hệ thống… để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Các đối tượng lừa đảo thông qua hình thức chơi xổ số online trên các trang mạng xã hội.

Với thủ đoạn trên, chị P.T.Đ. (trú tại tỉnh Gia Lai) đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức "xổ số cào online", quay số trúng thưởng trên mạng hoặc các trò chơi không được cấp phép. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP… cho người lạ trên mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ thông tin, bằng chứng liên quan và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.