Vụ 2 người tử vong trong căn nhà ở Khánh Hòa: Bức thư tuyệt mệnh và mối tình tay ba

Ngày 10/5, thông tin từ Công an Khánh Hòa cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do ông N.X.H. (sinh năm 1972, trú tại xã Vạn Ninh) để lại tại tủ thờ phòng khách căn nhà.

Thông tin ban đầu, bà Đ.T.T.V (51 tuổi, ngụ xã Vạn Hưng) sống một mình tại nhà cạnh Quốc lộ 1 và có mối quan hệ tình cảm cùng lúc với ông N.X.H và ông L.X.N (58 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).

Hiện trường 2 người tử vong ở xã Vạn Hưng, Khánh Hòa. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, ông N. sử dụng xe ô tô con chở bà V. từ khu vực Nha Trang về nhà ở xã Vạn Hưng. Đến chiều 8/5, ông N. quay về phường Bắc Nha Trang. Sau khi ông N. về, ông H. đi xe máy đến nhà bà V.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra cãi vã xung quanh mối quan hệ “tay ba”. Sau khi dùng dây rút siết cổ bà V. tử vong tại phòng ngủ, ông H. đã để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử tại căn nhà.

Như Dân Việt đã thông tin, trưa 9/5, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện chủ nhà là bà V. và ông H. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.