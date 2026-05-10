Người đàn ông 69 tuổi đem can xăng ra đường châm lửa tự thiêu

Công an xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt ngay trên tuyến tỉnh lộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 9/5, tại Tỉnh lộ 869, đoạn qua ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư, ông T.T.B. (SN 1957, trú tại TP. Hồ Chí Minh) sau khi uống rượu đã bất ngờ dùng can xăng tự tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu trước cửa nhà anh Trần Văn Lập.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Phát hiện vụ việc, anh Lập cùng người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa, kịp thời cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Bè.

Nhận tin báo, Công an xã Hội Cư đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, ông B. làm nghề bốc vác tự do tại khu vực nhà máy xay xát gạo Bà Đắc, sống một mình và thường xuyên sử dụng rượu bia. Cơ quan công an cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không có mâu thuẫn với người dân địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Hội Cư tiếp tục điều tra, làm rõ.