Đang ở nước ngoài, người mẹ quê Bắc Ninh tá hỏa khi nhận được ảnh "nóng" của con gái qua Facebook

Ngày 13/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo nhà chức trách, đầu tháng 3/2026, chị T. đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài "tá hỏa" nhận được hình ảnh "khỏa thân" của con gái mình là cháu L., (SN 2012, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh), từ tài khoản Facebook "Ngô Minh", sau đó đã bị thu hồi.

Chị T. đã liên hệ về gia đình để xác minh về hình ảnh trên, đồng thời gia đình của cháu L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, cháu L. khai đã làm quen và kết bạn qua mạng xã hội với tài khoản Facebook "Ngô Minh".

Đối tượng Trịnh Viết Mạnh. Ảnh: CABN.

Sau một thời gian nói chuyện, 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tò mò về giới tính, đối tượng đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục với cháu L. tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam. Ngoài ra, đối tượng còn nhiều lần đặt điện thoại di động để quay lại hành vi này.

Manh bối khó khăn gấp bội khi cháu L. chỉ biết tên Facebook, không biết tên thật cũng như danh tính, địa chỉ của đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L. là Trịnh Viết Mạnh. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Trịnh Viết Mạnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.