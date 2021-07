Tối 2/7, thêm 210 ca mắc COVID-19 tại 14 tỉnh/thành

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 18:58 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa thông báo 210 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó TP. Hồ Chí Minh có 150 ca.

Tối 2/7, Việt Nam có 219 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân có mã số từ 17903-18121. Trong đó có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

210 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (150 ca), Phú Yên (20), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (2), Nghệ An (1), Đồng Tháp (1), Bắc Ninh (1), Bắc Giang (1), Lâm Đồng (1). Trong đó 163 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 527 ca ghi nhận trong nước (sáng ghi nhận 151 ca, trưa ghi nhận 170 ca, tối ghi nhận 210 ca).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Chi tiết 210 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tối 2/7

Nghệ An: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là nam, sơ sinh, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; là F1, đã được cách ly từ trước.

Phú Yên: 20 ca

20 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Đà Nẵng: 3 ca

3 ca ghi nhận tại TP. Đà Nẵng đang điều tra dịch tễ.

An Giang: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang là F1, đã được cách ly từ trước.

Đồng Tháp: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là nam, 50 tuổi, địa chỉ tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; đang điều tra dịch tễ.

Quảng Ngãi: 10 ca

10 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Tây Ninh: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh đang điều tra dịch tễ.

Long An: 2 ca

Trong số 2 ca ghi nhận tại tỉnh Long An, 1 ca là F1 của BN17061 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước.

Bắc Ninh: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh; là F1, đã được cách ly từ trước.

Vĩnh Long: 3 ca

3 ca ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long đang điều tra dịch tễ.

Bắc Giang: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; đã được cách ly từ trước.

Lâm Đồng: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

Bình Dương: 13 ca

Trong số 13 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương có 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một, 3 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thuận An, 4 ca đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM: 150 ca

Trong số 150 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 117 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 33 ca đang điều tra dịch tễ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn phức tạp, số lượng ca mắc tăng nhanh. Dịch không chỉ khu trú tại TP.HCM mà lan sang một số địa phương giáp ranh và một số tỉnh xa có mối quan hệ rất mật thiết với TP.HCM, mối giao thương hai chiều cũng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ cả hai địa phương; Các ca nhiễm cộng đồng bắt đầu có xu hướng xảy ra cao gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca mắc mới trong thời gian vừa qua tại TP.HCM liên tục nằm ở mức 3 con số, đặc biệt có những ngày ghi nhận trên 500 trường hợp bệnh nhân.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nguyên nhân là do tác nhân gây bệnh là chủng virus Delta có đặc tính lây nhiễm mạnh. Đợt dịch này lây nhiễm, bùng phát trong hàng xóm, gia đình, nơi làm việc, đặc biệt các tòa nhà văn phòng, cơ sở chế biến thực phẩm đông lạnh...

Về điều trị, hôm nay Việt Nam có 148 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 7.395 ca.

Tối nay, Bộ Y tế công bố 3 ca tử vong do liên quan đến COVID-19 nâng tổng số ca tử vong tại Việt Nam lên 84.

