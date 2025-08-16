Giải mã cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau hôm 15-8 (giờ địa phương) tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska - Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của cả hai sau 6 năm, với nội dung chính là cuộc xung đột ở Ukraine và hợp tác kinh tế Mỹ-Nga.

Tương tác giữa hai nhà lãnh đạo được chú ý không chỉ vì kết quả ngoại giao mà còn qua các tín hiệu cơ thể trong màn chào hỏi công khai. Theo Newsweek, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patty Ann Wood phân tích rằng cử chỉ ban đầu của cả hai thể hiện sự kết hợp giữa tôn trọng, kiểm soát và sự thân thuộc.

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska. Ảnh: AP

Bà Wood cho hay: "Khi ông Donald Trump đứng chờ, ông ấy mỉm cười, dấu hiệu cho thấy ông thoải mái và mong chờ sự kiện. Nụ cười tự nhiên, nhỏ và hơi trễ ở khóe miệng. Vai ông ấy đẩy ra sau hơn bình thường, có thể ông mặc áo định hình vì tư thế rất thẳng. Tất cả cho thấy sự tự tin".

Khi ông Putin đến gần, ông Donald Trump vỗ tay nhẹ và bước tới. "Điều đó thể hiện sự tôn trọng với ông Putin" - bà Wood nói thêm.

Trong lúc bắt tay, ông Donald Trump thay đổi cách tiếp cận thường thấy. Bà Wood nói: "Ông Donald Trump thường thích đặt tay lên trên nhưng ở đây ông đưa lòng bàn tay hướng lên - vị trí yếu thế hơn, tỏ ra nhún nhường - cho thấy ông xem ông Putin mạnh hơn. Dù vậy, ông vẫn dùng động tác đặc trưng, giữ tay gần cơ thể để kéo người kia vào, thể hiện quyền lực".

Cả hai duy trì giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, điều mà bà Wood cho là "cân bằng giữa tôn trọng và tự tin". Đầu họ gần nhau, thể hiện sự thân mật. Bà Wood nói thêm ông Donald Trump sau đó dùng tay trái vỗ nhẹ cánh tay ông Putin, tạo thành "cái bắt tay kép". Đây là tín hiệu tinh tế của sự thống trị, ngầm nói "Tôi có thể tấn công nếu muốn" và ông Putin đáp lại tương tự.

Bà Wood nhận xét ông Putin trông tự tin, tay đung đưa thoải mái. Ông Donald Trump giữ tay gần cơ thể. Có lúc, ông Donald Trump nắm khuỷu tay ông Putin và thì thầm - bà Wood gọi đây là hành động kiểm soát đồng thời thân mật. Trong buổi chụp ảnh, ông Putin nắm chặt tay lại rồi thả lỏng. Điều này có thể báo hiệu sự chuẩn bị cho một cuộc đối đầu, mặc dù nó cũng có thể liên quan đến các vấn đề thể chất.

Dù có sự cạnh tranh rõ ràng, bà Wood cho rằng cuộc gặp trông ấm áp như hai người bạn cũ gặp lại sau thời gian dài. Theo bà Wood, bà từng nhìn thấy ông Donald Trump nhìn chằm chằm lạnh lùng hoặc tránh giao tiếp mắt trong những tình huống tương tự nhưng ở đây thì không.