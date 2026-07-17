Toàn cảnh Đề án thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Phúc Thịnh, Thư Lâm
Trong 126 xã, phường, Hà Nội quyết định chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm làm nơi thực hiện đề án thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là 2 xã liền kề, cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan...
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, ưu tiên các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số,...
Theo Trường Phong | Linh Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/07/2026 15:20 PM (GMT+7)