Tình tiết bất ngờ sau vụ án cháu bé 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc

Công an xã Pắc Ta nhận tin cầu cứu từ nạn nhân

Chiều muộn ngày 3/5/2026, Công an xã Pắc Ta (Lai Châu) tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu từ cháu G. T. L (SN 2011, trú tại bản Thào, xã Pắc Ta). Trong tâm trạng hoảng loạn, cháu G. T. L cho biết mình đang bị các đối tượng lừa đưa sang tỉnh Lào Cai với mục đích bán sang Trung Quốc.

Nạn nhân G. T. L kể về thời gian bị lừa và bị giam giữ

Theo lời của G. T. L, các đối tượng buôn người đưa ra những lời dụ dỗ về cuộc sống sung sướng, cháu đã tin và đi theo nhưng sau cháu đã lờ mờ nhận ra bị lừa. “Lúc đầu, cháu đi theo, sau cháu muốn về. Nhưng họ không cho về, họ bảo, nếu không nghe sẽ mang đi bán. Cháu sợ quá nên mới báo cho công an để được giải cứu”.

Công an Lai Châu họp bàn, triển khai các phương án giải cứu nạn nhân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pắc Ta báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và có dấu hiệu mua bán người xuyên quốc gia, Đại tá Phạm Hải Đăng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Pắc Ta và Công an phường Lào Cai khẩn trương vào cuộc.

Đại tá Trịnh Xuân Hải, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong quá trình triển khai, các anh xác định phải nhanh chóng tìm ra nơi giữ cháu bé. "Nhưng địa bàn tỉnh Lào Cai rất rộng, mà thông tin để có thể xác định ra nơi cháu bé đang ở rất ít. Chúng tôi phải cử các lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp với công an các xã, công an tỉnh Lào Cai và chính quyền các xã để triển khai các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm nhanh chóng tìm ra nơi cháu bé đang bị giam giữ", Đại tá Hải nói.

Quá trình xác minh phát hiện, đối tượng cầm đầu là Ly A Quáng, sinh năm 1992, trú tại thôn Cán Chư Sử, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Quáng hành nghề lái xe tại Lào Cai. Quá trình này, Quáng nảy sinh ý định tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm vợ nhằm kiếm lời bất chính. Thông qua một phụ nữ chưa rõ lai lịch, Quáng tiếp cận được với gia đình cháu G. T. L.

Lực lượng công an truy tìm, xác minh địa điểm giam giữ cháu G. T. L

Khoảng đầu tháng 4/2026, tại khu vực công viên Nhạc Sơn, tỉnh Lào Cai, Quáng gặp cháu G. T. L cùng anh trai là Giàng A Chứ (SN 2008). Sau cuộc gặp, Quáng xin số điện thoại của Chứ rồi từng bước tiếp cận, dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn “lấy chồng Trung Quốc giàu có”.

Tại cơ quan Điều tra sau khi bị bắt, đối tượng Giàng A Chứ khai, do gia đình khó khăn, bố đi xa, mẹ nợ nần, bản thân cũng nợ nần nên muốn kiếm tiền trả nợ, mua thóc gạo. Em gái còn ngây thơ nhưng Chứ vẫn viện lý do là "em muốn lấy chồng Trung Quốc" để biện minh.

Đối tượng Giàng A Chứ, anh ruột của G. T. L tại cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an tỉnh Lai Châu

Quá trình điều tra xác định, giữa Quáng và gia đình cháu G. T. L đã có sự thỏa thuận về tiền bạc. Mức giá được đưa ra là khoảng 200 triệu đồng sau khi “gả bán” thành công sang Trung Quốc. Tối 1/5, Ly A Quáng điều khiển ô tô cùng vợ là Hoàng Thị Chí, sinh năm 1993, từ Lào Cai sang Lai Châu đón cháu G. T. L. Tại đây, Quáng đưa cho bà T.T.I, sinh năm 1984, mẹ đẻ cháu G. T. L, số tiền 10 triệu đồng gọi là "đặt cọc". Đối tượng Ly A Quáng còn khai, nếu vụ việc trót lọt, hắn sẽ thu về hoa hồng khoảng trên 10 triệu đồng.

Đối tượng Ly A Quáng - kẻ cầm đầu đường dây mua, bán người dưới 16 tuổi

Sau khi nhận người, Quáng và Chí đưa cháu G. T. L về phòng trọ tại ngõ 314, đường Nhạc Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để chờ người Trung Quốc đến xem mặt. Trong thời gian bị giam lỏng, cháu G. T. L đã bí mật dùng điện thoại để liên lạc cầu cứu Công an xã Pắc Ta.

Ngay trong ngày 4/5, lực lượng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an phường Lào Cai đồng loạt kiểm tra các nhà nghỉ, phòng trọ quanh khu vực nghi vấn. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, tổ công tác xác định chính xác nơi các đối tượng đang giam giữ nạn nhân, kịp thời giải cứu an toàn cháu G. T. L.

Đối tượng Hoàng Thị Chí tại cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Lai Châu

Xác định hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự, ngày 5/5/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Ly A Quáng, Hoàng Thị Chí và Giàng A Chứ để phục vụ công tác điều tra. Riêng T.T.I, mẹ cháu G. T. L đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét xử lý trong quá trình điều tra.