Đối tượng trong vụ cướp ngân hàng dùng súng AK và có nhiều đàn em manh động

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo hồ sơ vụ án, lúc 15h52 ngày 19/01, tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai xảy ra vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng do hai đối tượng nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch để thực hiện hành vi "Cướp tài sản".

Ngay khi nhận được thông tin vụ cướp, Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản, Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là Phó Trưởng Ban.

Đối tượng Tài đen thời điểm bị bắt giữ.

Trưởng Ban Chỉ đạo chuyên án đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai rà soát và xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Tài đen hiện có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi "Giết người" vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tóm gọn, khám xét khẩn cấp nơi ở hai nghi phạm Phạm Anh Tài (Tài đen) và Lê Văn Ân.

Đối tượng Lê Văn Ân.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng đã di chuyển từ địa bàn TP.Kon Tum (cũ) xuống địa bàn TP.Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được, sau đó đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra xác định Tài đen đã khai nhận hành vi "Giết người", xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ). Khám xét thu giữ tại nơi ở hai nghi phạm, cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chì), khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, hai nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.