Người Hà Nội tìm chỗ ngủ vì mất điện giữa đêm nóng cao điểm

Đây là đêm thứ ba liên tiếp cả khu phố này mất điện giữa đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 40 độ C.

Đến 21h15, điện có trở lại nhưng tiếp tục bị cắt sau đó một tiếng. Hai đợt mất điện liên tiếp khiến Thư dự cảm về một đêm khó khăn nên quyết định đặt phòng khách sạn. "Cố ở lại cũng không được. Mở cửa sổ thì khí nóng 39 độ ùa vào mà đóng kín thì thiếu oxy. Tôi không chịu được cảnh ngột ngạt suốt đêm", Thư nói.

Đêm 25/5, khu phố của Thư mất điện 4-5 lần, từ 17h đến 4h sáng hôm sau. Hai chị em cô dùng bìa cứng quạt tay luân phiên để ngủ. Hôm sau cô mua quạt tích điện và máy phun sương chạy pin nhưng thiết bị chưa kịp sạc.

Chủ dãy trọ nơi Thư sống cho biết sự cố mất điện xảy ra ở nhiều khu vực trong phường do nhu cầu sử dụng tăng vọt, kết hợp với sự cố của cột điện ảnh hưởng từ trận mưa lớn tuần trước chưa được khắc phục.

Người dân tại một ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội ùa ra đường khi mất điện lúc 22h ngày 26/5. Ảnh: Nhật Mai

Tại đường Mễ Trì Hạ, Ngọc Hà, 35 tuổi, dùng quạt tích điện làm mát cho con gái 2 tuổi khi khu nhà mất điện 3-4 lần trong đêm 25/5, mỗi lần kéo dài khoảng 30 phút. Sau một ngày nắng gay gắt, bốn bức tường nhà nóng ran. Vợ chồng chị định tìm khách sạn song đêm đã khuya đành ở lại nhà. Phát hiện quy luật cứ 30-45 phút lại có điện, họ bật sẵn điều hòa và quạt để thiết bị có thể làm mát ngay khi điện phục hồi.

Tối 26/5, cảnh mất điện lại tái diễn, chị đưa con sang nhà người thân ở chung cư cách 8 km. "Trẻ nhỏ không thể chịu đựng được nhiệt độ này, sơ tán là cách tốt nhất", cô nói.

Tình trạng mất điện hoặc điện chập chờn trong hai ngày 25-26/5 xảy ra tại nhiều khu vực thuộc phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Từ Liêm và một số xã ngoại thành. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết phải vào trung tâm thương mại tránh nóng hoặc gửi con đến các chung cư có máy phát điện dự phòng.

Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5 (bắt đầu từ 23/5). Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ghi nhận mức nhiệt gay gắt, cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ.

Do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây cùng gió phơn, đây là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất tháng 5 tính từ năm 2021 đến nay.

Một cán bộ tại Công ty Điện lực Ba Đình cho biết trong đợt nắng nóng nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng. Một số đường dây và trạm biến áp ngoài trời phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao cả ngày dẫn đến sự cố, quá tải cục bộ. "Khi nhận thông tin, đơn vị đều cử cán bộ kỹ thuật đến đấu nối lại điện, hạn chế xáo trộn cuộc sống của người dân trong những ngày này", đại diện công ty điện lực nói.

Hiện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội duy trì trực 24/24h tại các trạm biến áp để xử lý sự cố.

Một nhân viên điện lực khắc phục đường điện sau khi nhận phản ánh của người dân trên phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân đêm muộn 25/5. Ảnh: Pham Van Hai

Dữ liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho thấy trưa 26/5, công suất tiêu thụ toàn quốc đạt 57.590 MW. Riêng miền Bắc vọt lên 29.385 MW.

Hệ thống điện Hà Nội ghi nhận công suất đỉnh (Pmax) lúc 21h30 ngày 25/5 lập kỷ lục mới ở mức 6.203 MW, tăng 3,5% so với đỉnh năm 2025. Sản lượng tiêu thụ cùng ngày đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với công suất đỉnh năm ngoái.

Dự báo cao điểm tối 27/5, công suất miền Bắc có thể chạm ngưỡng 31.500 MW, cao hơn khoảng 6.500-7.000 MW so với thời điểm trước đợt nắng nóng.

22h ngày 26/5, Nhật Mai, ở phố Minh Khai, phường Hai Bà Trưng đi bộ ra đầu ngõ "hứng chút gió trời" cùng hàng chục người từ già đến trẻ vì khu vực mất điện. "Giờ thuê homestay hay khách sạn thì tốn kém, lỡ lát nữa có điện lại phí tiền. Thôi thì cố chờ", cô nói.

Nhưng nhiều hàng xóm của Mai không chịu nổi cái nóng đã đi xe máy ra công viên, lên Hồ Gươm hoặc tìm đến các cửa hàng tiện lợi có điều hòa để qua đêm tránh nóng.