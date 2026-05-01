Xét xử băng bắt cóc đại gia Trung Quốc đòi 5 triệu USDT ở TP HCM

Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi), Fan Guohui (40 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và 5 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản, vào ngày 13/5.

Cáo trạng xác định, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người cùng quốc tịch thuê sang Việt Nam tìm Ye Sun Jun để đòi nợ. Người này rủ Li Chuang đi cùng, đồng thời thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch và tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ, hứa trả 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Ma Cai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9/2/2025, Li Chuang và Xuyên từ Lào bay về Việt Nam, bàn kế hoạch thuê thêm người tham gia. Từ các mối quan hệ quen biết, Xuyên lần lượt kết nối nhiều người, hình thành nhóm gồm Trần Sinh Phi, Đỗ Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thanh Vũ... để theo dõi, bắt giữ nạn nhân, hứa chia cho nhóm Phi 1,5 tỷ đồng.

Tối 27/2/2025, phát hiện Ye Sun Jun đang ăn tại khu vực quận 7, nhóm tổ chức theo dõi, dùng ôtô chặn đầu xe. Khi chặn được, Fan Guohui lao xuống mở cửa kéo nạn nhân ra ngoài, Huang Xunjun khống chế tài xế. Do chống cự, Toàn và Lợi cùng tham gia, kéo tay, kẹp cổ; Fan Guohui dùng dao uy hiếp rồi ép nạn nhân lên ôtô của Vũ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đưa về Long An.

Tại đây, nhóm dùng dao, búa đe dọa, yêu cầu chuyển 10 triệu USDT. Sau khi thương lượng, chúng buộc chuyển trước 2 triệu USDT, số còn lại sẽ trả sau. Do không thể xoay đủ tiền, nạn nhân xin giảm xuống 2 triệu USDT nhưng nhóm không đồng ý, yêu cầu tổng cộng 5 triệu USDT và phải chuyển trước 2 triệu.

Sau khi thỏa thuận, Li Chuang đưa điện thoại buộc nạn nhân liên lạc người thân, bạn bè chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chỉ định; sau đó nhận được 200.000 USDT.

Không dừng lại, nhóm tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng ở huyện Hóc Môn, ép gọi điện yêu cầu chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân bị buộc chuyển hơn 600.000 USDT.

Sau khi nhận tiền, Lợi chở Xuyên đi mua đồ ăn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Lợi trốn được, ẩn náu trong rừng nhưng đến ngày 4/3/2025 bị bắt.

Ma Cai lúc bị cảnh sát bao vây. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng trăm cảnh sát phá án

Thời điểm đó, khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TP HCM xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài nên giao Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm trinh sát, phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc truy bắt với yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Từ lời khai ban đầu và dữ liệu camera, cảnh sát lần theo hành trình chiếc ôtô chở nạn nhân, nhanh chóng khoanh vùng khu vực nghi vấn ở vùng ven địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư.

Các mũi trinh sát được triển khai bí mật, bám sát từng dấu vết, dựng lại nơi nhóm nghi phạm có thể giam giữ con tin. Khi xác định được vị trí cụ thể tại khu đất hoang, lực lượng chức năng tổ chức bao vây nhiều lớp, tiếp cận thận trọng để tránh bị phát hiện.

Do nhóm bắt cóc luôn kèm hung khí, cảnh sát chọn phương án đánh nhanh, khống chế bất ngờ. Khi thời cơ xuất hiện, các mũi đồng loạt ập vào, khống chế các nghi phạm, tước vũ khí và giải cứu nạn nhân an toàn.

Toàn bộ chiến dịch từ lúc tiếp nhận tin báo đến khi bắt giữ nhóm bắt cóc chỉ diễn ra trong khoảng 12 giờ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng và các phương án tác chiến linh hoạt.