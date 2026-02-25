Vạch mặt người chồng giết vợ bằng điện lưới

Tin báo vụ tai nạn điện bất thường và hành trình về đất mũi

Ngày 9/2/2026 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trực ban Công an phường tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A (SN 2006, quê Cà Mau) báo tin mẹ mình là bà Q.T.Th (SN 1980) bị “điện giật” trọng thương tại phòng trọ (trong khu nhà trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước), đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 ở TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ việc và số dây điện vật chứng trong căn phòng trọ.

Lãnh đạo Công an phường đã lập tức chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường. Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp, dù đã được dọn dẹp sơ sài, nhưng mùi khét của tia lửa điện và những vết máu vẫn còn sót lại. Đáng chú ý, chiếc máy giặt ở góc nhà chứa một đoạn dây điện cũ dài khoảng 2m đã bị tuốt bỏ lớp nhựa bảo vệ ở một đầu. Đây chính là “chìa khóa” mở ra sự thật kinh hoàng.

Xác định đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, Công an phường Bình Phước tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của chị Q.T.Th và biết được thông tin: người chồng là Lê Văn Thương (SN 1973) - nhân chứng quan trọng nhất đã đột ngột “biến mất” khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ. Nơi đến của Lê Văn Thương rất có thể là về quê tại ấp 9, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Một tổ công tác của Công an phường được thành lập, tức tốc lên đường. Chặng đường hơn 400km từ Đồng Nai đến đất mũi Cà Mau đầy rẫy khó khăn do lưu lượng giao thông ngày Tết tăng đột biến.

“Lúc đó, anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để hắn tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau”, một trinh sát trong tổ công tác kể lại.

Sáng 10/2/2026, phối hợp cùng Công an xã Khánh An, tổ công tác đã đến nơi “mời” Lê Văn Thương về trụ sở làm việc. Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ sui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng cách nói “về quê để gom tiền lên lo viện phí” cho vợ. Tuy nhiên, lệnh di lý đối tượng về Bình Phước ngay trong ngày đã được thực thi.

Vạch mặt kẻ thủ ác sau cuộc đấu trí căng thẳng

Trở về trụ sở Công an phường Bình Phước, Lê Văn Thương tỏ ra là một đối tượng “thật thà”, “ngờ nghệch” nhưng tâm lý rất vững vàng. Suốt nhiều giờ đồng hồ, Thương chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường và Kiểm sát viên đấu tranh với đối tượng Lê Văn Thương.

Các điều tra viên đưa ra những bằng chứng về việc dây điện bị cắt vỏ chủ động, Thương vẫn khăng khăng đó là dây điện hỏng từ lâu. Hắn dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Nhận thấy đối tượng đang dùng “vỏ bọc” tình cảm để lấp liếm, đích thân Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường trực tiếp vào phòng đấu tranh. Với kinh nghiệm dày dạn và sự thấu cảm tâm lý, đồng chí Trưởng Công an phường không bắt đầu bằng những câu hỏi thẩm vấn khô khan mà chậm rãi phân tích về đạo nghĩa vợ chồng hơn 25 năm gắn bó, về tương lai của đứa con trai L.M.A - người đã tận mắt chứng kiến mẹ mình đau đớn trên vũng máu.

“Thương này, anh và chị ấy đã có với nhau hơn hai thập kỷ, từ Cà Mau lên đây làm công nhân cũng chỉ vì mong có cuộc sống ấm no. Anh nghĩ sao khi con trai anh biết cha nó đã chuẩn bị sẵn sợi dây điện đó trong lúc mẹ nó đang ngủ? Chị Thắm vẫn đang giành giật sự sống ở Bệnh viện 175, anh định để chị ấy tỉnh dậy với sự thật đau lòng này sao?”, giọng nói của Trưởng Công an phường đanh thép nhưng cũng đầy trăn trở.

Trước những lập luận sắc bén và sự tác động về tâm lý, “bức tường” kiên cố của Thương bắt đầu rạn nứt. Ánh mắt hắn bắt đầu dao động, đôi bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau. Sau một khoảng lặng dài, Thương cúi đầu, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, hắn bắt đầu khai nhận toàn bộ tội lỗi.

Đối tượng Lê Văn Thương tại Công an phường Bình Phước.

Theo lời khai của Thương, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, chị Q.T.Th thường xuyên cự cãi. Đến dịp Tết 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc công nhân về quê Cà Mau sinh sống hẳn nhưng chị Q.T.Th không đồng ý, dẫn đến việc chị đòi ly hôn.

Sự tức giận âm ỉ lên đến đỉnh điểm vào rạng sáng 8/2/2026. Trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại để vợ “không đi được đâu nữa”. Hắn lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang say ngủ với ý định chích điện vào vùng đầu và cổ. Tuy nhiên, do lo sợ nên Thương làm rơi sợi dây điện, cũng trúng vào vùng đầu và cổ của chị Q.T.Th khiến chị bị điện giật. Nghe có tiếng phát nổ, con trai là L.M.A đang ngủ trên gác liền bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều nên L.M.A lấy xe mô tô chở ông Thương ngồi sau ôm chị Q.T.Th đến bệnh viện Hoàn Mỹ, thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai để cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu 2 sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Thậm chí, khi nghe người quen gọi điện báo tin chị Q.T.Th đã tỉnh và nói “không phải điện giật mà bị đánh”, Thương đã sợ hãi bỏ trốn về quê.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của đạo đức và cách hành xử cực đoan trong quan hệ gia đình. Chỉ vì sự ích kỷ và những ghen tuông mù quáng, một gia đình êm ấm đã tan vỡ ngay ngưỡng cửa mùa xuân. Công lý sẽ được thực thi, và kẻ thủ ác chắc chắn sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.