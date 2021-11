Ngày 3/11, Bộ Y tế công bố 7.089 ca COVID-19 mới trong nước

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 18:09 PM (GMT+7)

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước là 6.175 ca. Ngoài ra, Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:47 03/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +7.089 934.583 22.248 78 1 TP.HCM +985 434.736 16.648 40 2 Hà Nội +76 4.824 59 0 3 Ninh Thuận +1.009 2.598 33 2 4 Đồng Nai +905 68.146 587 4 5 Bình Dương +773 235.346 2.466 13 6 Kiên Giang +374 10.245 90 2 7 An Giang +312 11.713 145 3 8 Bạc Liêu +290 4.155 36 2 9 Tây Ninh +272 11.451 161 0 10 Tiền Giang +207 17.216 420 3 11 Sóc Trăng +193 5.576 52 0 12 Cần Thơ +152 7.536 134 4 13 Bình Thuận +136 5.740 69 1 14 Long An +119 35.109 499 2 15 Hà Giang +118 1.102 0 0 16 Đắk Lắk +98 4.416 17 0 17 Đồng Tháp +97 10.038 266 0 18 Quảng Nam +90 1.370 5 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +82 4.950 52 1 20 Bình Phước +70 1.889 12 0 21 Vĩnh Long +67 2.831 61 1 22 Bến Tre +52 2.540 71 0 23 Phú Thọ +50 896 0 0 24 Bình Định +50 1.768 16 0 25 Bắc Ninh +48 2.267 14 0 26 Gia Lai +45 1.838 5 0 27 Hậu Giang +40 1.495 2 0 28 Trà Vinh +36 2.995 19 0 29 Thừa Thiên Huế +35 1.214 11 0 30 Bắc Giang +32 5.968 14 0 31 Quảng Ngãi +29 1.653 7 0 32 Thanh Hóa +29 1.107 6 0 33 Khánh Hòa +27 9.068 102 0 34 Điện Biên +25 92 0 0 35 Nghệ An +20 2.496 18 0 36 Lâm Đồng +18 582 2 0 37 Quảng Trị +11 492 2 0 38 Hải Dương +11 216 1 0 39 Hà Nam +11 1.084 0 0 40 Phú Yên +10 3.160 34 0 41 Đắk Nông +10 937 7 0 42 Kon Tum +9 286 0 0 43 Ninh Bình +9 113 0 0 44 Nam Định +9 336 1 0 45 Sơn La +8 301 0 0 46 Quảng Bình +8 1.971 6 0 47 Hải Phòng +6 52 0 0 48 Thái Bình +5 117 0 0 49 Lạng Sơn +5 227 1 0 50 Đà Nẵng +4 4.982 74 0 51 Quảng Ninh +4 40 0 0 52 Lào Cai +2 144 0 0 53 Bắc Kạn +1 7 0 0 54 Hưng Yên +1 319 1 0 55 Hòa Bình +1 20 0 0 56 Thái Nguyên +1 31 0 0 57 Vĩnh Phúc +1 274 3 0 58 Hà Tĩnh +1 526 5 0 59 Yên Bái 0 15 0 0 60 Lai Châu 0 16 0 0 61 Cà Mau 0 1.930 14 0 62 Tuyên Quang 0 21 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 84.215.474 Số mũi tiêm hôm qua 961.071

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 02/11 đến 16h ngày 03/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 6.175 ca ghi nhận trong nước (tăng 562 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 2.766 ca trong cộng đồng).

Ngoài ra, ngày 3/11/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly, lấy mẫu từ các ngày trước tại Ninh Thuận trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố 7.089 ca mắc COVID-19 trong nước.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (985), Đồng Nai (905), Bình Dương (773), Kiên Giang (374), An Giang (312), Bạc Liêu (290), Tây Ninh (272), Tiền Giang (207), Sóc Trăng (193), Cần Thơ (152), Bình Thuận (136), Long An (119), Hà Giang (118), Đắk Lắk (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (95), Quảng Nam (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (82), Hà Nội (76), Bình Phước (70), Vĩnh Long (67), Bến Tre (52), Bình Định (50), Phú Thọ (50), Bắc Ninh (48), Gia Lai (45), Hậu Giang (40), Trà Vinh (36), Thừa Thiên Huế (35), Bắc Giang (32), Thanh Hóa (29), Quảng Ngãi (29), Khánh Hòa (27), Điện Biên (25), Nghệ An (20), Lâm Đồng (18), Hà Nam (11), Quảng Trị (11), Hải Dương (11), Đắk Nông (10), Phú Yên (10), Ninh Bình (9), Nam Định (9), Kon Tum (9), Quảng Bình (8 ), Sơn La (8), Hải Phòng (6), Lạng Sơn (5), Thái Bình (5), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (4), Lào Cai (2), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hưng Yên (1).

Trong 24 giờ, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó TP.Hồ Chí Minh tăng 303 ca, Tây Ninh tăng 141 ca, Quảng Nam tăng 79 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh giảm 67 ca, Cà Mau giảm 62 ca, Kiên Giang giảm 47 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.413 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 739.463 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.528 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 934.583 ca, trong đó có 830.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (434.736), Bình Dương (235.293), Đồng Nai (68.199), Long An (35.182), Tiền Giang (17.216).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 8.869 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tăng 6.128 ca so với ngày hôm qua (2/11 là 2.741 ca).

Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi bệnh tại Việt Nam là 833.675 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.052 ca, tăng 311 ca so với ngày hôm qua (ngày 2/11 có 2.741 bệnh nhân nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 02/11 đến 17h30 ngày 3/11 ghi nhận 78 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (40), Bình Dương (13), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), An Giang (3), Bạc Liêu (2), Long An (2), Kiên Giang (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1).

Như vậy, hôm nay, số ca tử vong tăng 4 ca so với ngày hôm qua (ngày 2/11 có 74 ca).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 61 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

