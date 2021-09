Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM sáng 30/9: F0 cách ly, điều trị giảm từng ngày

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 13:58 PM (GMT+7)

Tính đến hết ngày 28/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà, các cơ sở cách ly tập trung, điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 ở TP.HCM đều giảm so với các ngày trước đó.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:45 30/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +8.744 774.854 19.063 162 1 TP.HCM +4.699 380.870 14.613 113 2 Bình Dương +2.389 208.953 1.943 33 3 Đồng Nai +899 47.969 474 3 4 Long An +132 32.270 403 2 5 Sóc Trăng +112 1.174 25 0 6 Kiên Giang +82 5.475 55 2 7 Tiền Giang +68 13.951 364 1 8 An Giang +63 4.751 59 3 9 Cần Thơ +42 5.610 100 1 10 Hà Nam +36 338 0 0 11 Khánh Hòa +32 7.776 99 0 12 Bình Thuận +29 3.182 61 0 13 Tây Ninh +23 7.631 130 0 14 Bạc Liêu +22 402 2 0 15 Quảng Trị +16 214 1 0 16 Đắk Lắk +15 1.861 7 0 17 Ninh Thuận +14 948 8 0 18 Quảng Bình +13 1.617 2 0 19 Cà Mau +12 364 5 1 20 Bình Định +11 1.265 12 0 21 Vĩnh Long +7 2.179 58 0 22 Gia Lai +5 562 2 0 23 Hà Nội +4 4.212 56 0 24 Bến Tre +3 1.892 70 0 25 Trà Vinh +3 1.468 17 0 26 Đắk Nông +3 691 1 0 27 Quảng Ngãi +2 1.177 3 0 28 Phú Yên +2 3.035 34 0 29 Bà Rịa - Vũng Tàu +2 4.130 48 1 30 Hải Dương +1 169 1 0 31 Đồng Tháp +1 8.233 254 2 32 Phú Thọ +1 23 0 0 33 Đà Nẵng +1 4.914 72 0 34 Lào Cai 0 104 0 0 35 Điện Biên 0 61 0 0 36 Vĩnh Phúc 0 234 3 0 37 Hải Phòng 0 27 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Hà Giang 0 28 0 0 40 Hòa Bình 0 16 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Yên Bái 0 3 0 0 43 Lai Châu 0 1 0 0 44 Tuyên Quang 0 2 0 0 45 Quảng Ninh 0 13 0 0 46 Ninh Bình 0 79 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Bắc Giang 0 5.827 14 0 49 Quảng Nam 0 619 5 0 50 Lâm Đồng 0 282 0 0 51 Thanh Hóa 0 440 4 0 52 Nghệ An 0 1.821 16 0 53 Hậu Giang 0 531 2 0 54 Bình Phước 0 1.358 7 0 55 Hà Tĩnh 0 447 5 0 56 Sơn La 0 252 0 0 57 Thái Bình 0 76 0 0 58 Lạng Sơn 0 212 1 0 59 Thừa Thiên Huế 0 821 11 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Hưng Yên 0 294 1 0 62 Kon Tum 0 34 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 42.300.334 Số mũi tiêm hôm qua 1.010.288

Trưa 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật đến sáng cùng ngày, TP.HCM có 381.413 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Tính hết ngày 28/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 30.769 người so với 32.006 trường hợp ngày 27/9. Có 19.002 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 34.140 người (36.310 trường hợp ngày 27/9). Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 5.940 người, chiếm tỉ lệ 15,7% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỉ lệ 6,5% so với tổng số F0.

Trong ngày 29/9 có 3.304 người được xuất viện, số ca xuất viện cộng dồn là 201.114 người. Số ca tử vong trong ngày là 106 người.

Tình hình xét nghiệm COVID-19 đợt 7 triển khai theo công văn ngày 20/9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hiện đã triển khai 3 vòng lấy mẫu tại vùng đỏ và cam. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính vòng 1 là 0,3%, vòng 2 và 3 đã giảm xuống còn 0,2%.

Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực

Sáng nay (30/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM đã tổ chức họp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau ngày 30/9, TP HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Nhiều hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được UBND TP.HCM cho phép hoạt động lại từ sau ngày 30/9 như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ cưới - hỏi, cắt tóc, gội đầu...

TP.HCM đặc biệt lưu ý người dân không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố bằng phương tiện cá nhân, trường hợp cần thiết cần có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến, theo hướng dẫn của sở GTVT.

Theo HCDC, việc nới lỏng giãn cách là một thách thức trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay. Để thực sự kiểm soát được dịch bệnh, lộ trình nới lỏng dần thành công, bên cạnh những nỗ lực của các cấp, các thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch là rất quan trọng. Khi làm bất cứ việc gì hãy tuân thủ các bộ tiêu chí an toàn trong tình hình mới để không chỉ bảo vệ cho sức khỏe bản thân mà còn là gia đình, còn là hoạt động phục hồi kinh tế.

HCDC khuyến nghị người dân cần tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K. Ý thức đảm bảo an toàn trong tình hình mới là chìa khóa quan trọng khi nới lỏng giãn cách. Tuân thủ các quy định của thành phố để đảm bảo an toàn cho cá nhân và gia đình.

