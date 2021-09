TPHCM gỡ tất cả các chốt nội đô

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 13:51 PM (GMT+7)

Trước ngày 1/10, TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy vậy, thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TPHCM.

Kiểm soát bằng mã QR

Thông tin tại buổi họp báo sáng 30/9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trước ngày 1/10, Công an TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, thành phố sẽ duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TPHCM.

"Công an TPHCM sẽ phối hợp với công an các địa phương để kiểm soát, xử lý. Nếu người nào cố ý, tự ý rời thành phố làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự” - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang.

Liên quan vấn đề người dân mong muốn rời TPHCM về quê, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, người dân không được tự ý đi bằng xe cá nhân.

“Với 51 chốt của TPHCM, nếu người dân cùng kéo về các tỉnh sẽ gây ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của chuỗi cung ứng hàng hóa. Công an TPHCM sẽ phối hợp với công an các địa phương để kiểm soát, xử lý. Nếu người nào cố ý, tự ý rời thành phố làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự” - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết.

Nhiều tuyến đường trở nên thông thoáng tại TPHCM (Ảnh: HCDC)

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, từ trưa nay (30/9), khi TPHCM chính thức ban hành chỉ thị mới thì trang An toàn COVID-19 sẽ hoạt động để người dân lấy mã QR. Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động phải vào trang An toàn COVID-19 lấy mã QR, tương ứng hoạt động sẽ có bộ tiêu chí đánh giá an toàn kèm theo.

Cũng trong sáng nay, ứng dụng PC-COVID của Chính phủ đã chính thức đi vào hoạt động. TPHCM sẽ triển khai chuyển hết dữ liệu của người dùng Y tế HCM vào ứng dụng PC-COVID.

“TPHCM sẽ có giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn 1 sẽ chuyển toàn bộ người dùng của Y tế HCM vào PC-COVID. Sau đó, giai đoạn 2, Y tế HCM sẽ thành một phần của PC-COVID. Người dân chỉ cần khai báo đúng số điện thoại và thông tin thì các nội dung sẽ tự động chuyển để tạo tiện ích cho người sử dụng” - bà Trinh nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chia sẻ thêm, trong thời gian ứng dụng PC-COVID chưa được cập nhật đồng bộ, người dân có thể trình giấy xác nhận tiêm chủng ít nhất 1 mũi, hoặc người là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày có giấy xác nhận cũng được lưu thông. “Nếu không thể ứng dụng công nghệ, Công an TPHCM sẽ thực hiện những thao tác thủ công để tạo điều kiện cho người dân lưu thông” - ông Quang nói.

TPHCM sẽ kiểm soát người đi đường bằng mã QR

Cũng theo đại tá Quang, trong thời gian tới, Công an TPHCM có thể thành lập một số chốt lưu động, tổ chức test nhanh y tế khi cần thiết.

TPHCM mời người lao động ở lại

Tại buổi họp báo, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tất cả khu công nghiệp và khu chế xuất đang rất thiếu công nhân lao động, đặc biệt là doanh nghiệp FDI. Trước khi ban hành chỉ thị này, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp gặp các hiệp hội doanh nghiệp để lấy ý kiến. Các ý kiến đều mong muốn công nhân quay lại làm việc, sản xuất, được ưu tiên 2 mũi vắc-xin để không trở nặng nếu bị nhiễm COVID-19.

TPHCM kêu gọi người lao động ở lại làm việc

TPHCM đã có văn bản gửi 62 tỉnh, thành để có quy trình phối hợp đón công nhân trở lại TPHCM. Người nước ngoài khi nhập cảnh vào thành phố sẽ tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế để tham gia vào các hoạt động tại thành phố.

Ngoài ra, TPHCM cũng triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại thành phố, đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ đối tượng, không bỏ sót; ban hành chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn và các trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

“Người dân ở lại với thành phố nhận gói hỗ trợ và tiếp tục tham gia sản xuất để cùng TPHCM xây dựng và phát triển" - ông Lê Hòa Bình nói và cho biết, thành phố cũng triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất, kinh doanh, không để thiếu hụt lao động.

“Gần như 100% công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, đã được ưu tiên tiêm vắc xin và đến nay đã tiêm đủ 2 mũi, nếu các hoạt động trở lại thì người dân sẽ được tiếp cận việc làm” – Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình.

Nguồn: https://tienphong.vn/tphcm-go-tat-ca-cac-chot-noi-do-post1380943.tpoNguồn: https://tienphong.vn/tphcm-go-tat-ca-cac-chot-noi-do-post1380943.tpo