Làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội, người dân tỉnh khác cần chuẩn bị gì?

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Người dân ở tỉnh, thành phố khác đang tạm trú tại Hà Nội có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại các cơ sở của Công an Hà Nội nhưng với điều kiện phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục.

Công an Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip ngày đêm.

Công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý CCCD nào để làm thủ tục cấp CCCD

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đang được công an các địa phương triển khai cấp cho người dân. Liên quan tới việc cấp thẻ CCCD mẫu mới, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội thắc mắc, họ có hộ khẩu ở tỉnh, thành phố khác (không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) có làm CCCD gắn chíp tại Hà Nội được không?

“Tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội nhưng hộ khẩu thường trú của tôi ở Nam Định. Hiện nay, Chứng minh nhân dân của tôi đã hết hạn, không thể giao dịch hành chính được.

Hiện tại, Hà Nội đang triển khai cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn làm thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử tại Hà Nội có được không? Nếu được thì tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?” - công dân Võ Thanh Sơn gửi câu hỏi tới Bộ Công an.

Trả lời thắc mắc trên, Bộ Công an giải đáp: Theo quy định của Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD thì khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

“Như vậy nếu công dân Võ Thanh Sơn đã được cấp CCCD hoặc Chứng minh nhân dân 12 số thì có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý CCCD nào để làm thủ tục cấp CCCD”, - Bộ Công an cho biết.

Với việc Bộ Công an khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý CCCD hôm 25/2 vừa qua, các trường hợp có hộ khẩu ở tình thành phố khác (không phải ở Hà Nội) nhưng đang sinh sống (tạm trú), làm việc tại Hà Nội như công dân Võ Thanh Sơn có thể làm căn cước công dân gắn chip ngay tại Hà Nội.

Từ này tới 30/6, người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ được giảm 50% lệ phí.

Cần chuẩn bị gì?

Về thắc mắc cần chuẩn bị giấy tờ gì nếu được cấp CCCD gắn chíp tại Hà Nội của anh Võ Thanh Sơn, Bộ Công an trả lời, anh Sơn cần chuẩn bị sổ hộ khẩu (đang được cấp ở Nam Định – PV), sổ tạm trú (nơi anh Sơn đang tạm trú-PV); Chứng minh nhân dân/CCCD cũ (nếu có).

Công an TP.Hà Nội cũng thông tin về những trường hợp được cấp CCCD theo mẫu mới tại thành phố. Trong đó, với những trường hợp công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới.

Ngoài ra, theo Công an TP.Hà Nội tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ổn định, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 30 ngày trở lên nếu chưa có số định danh cá nhân (chưa được cấp Chứng minh nhân dân 12 số hoặc CCCD), đủ điều kiện cấp Căn cước công dân theo quy định.

Công dân có thể đến trụ sở cơ quan Công an nơi đang cư trú để thực hiện việc cấp Căn cước công dân mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú. Để tạo thuận lợi cho việc bố trí lực lượng, sắp xếp tiết kiệm thời gian cấp Căn cước công dân... Công an Hà Nội đề nghị công dân đăng ký với Công an xã, phường, thị trấn về nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân (tại nơi công tác hoặc tại nơi cư trú).

Công dân có nhu cầu đổi lại Căn cước công dân hoặc chuyển từ Chứng minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân mẫu mới sẽ thực hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch COVID-19. Trong đó, quy định giảm lệ phí cấp thẻ CCCD. Theo đó, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, giảm lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BCT. Cụ thể: 15.000 đồng/thẻ khi công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD. 25.000 đồng/thẻ khi đổi thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu. 35.000 đồng/thẻ khi cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam. Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 59.

