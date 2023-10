Tin tức 24h qua: Nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc sâu vào thức ăn của học sinh khai gì?

Nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc sâu vào thức ăn của học sinh khai gì?

Ngày 26/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Thi (39 tuổi, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Thi là nhân viên hợp đồng của Trường THPT Chu Văn Thịnh.

Theo Công an tỉnh Sơn La, vào ngày 23/9, Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận thông tin của Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, Sơn La) về việc trưa 22/9, nhân viên nấu ăn của trường chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho học sinh ăn bán trú thì phát hiện chậu đựng su su luộc có mùi thuốc trừ sâu.

Bị can Hà Thị Thi tại cơ quan công an

Đến ngày 24/9, Công an huyện Mai Sơn đã tạm giữ Hà Thị Thi để điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, công an xác định Thi là nhân viên hợp đồng của Trường THPT Chu Văn Thịnh, nấu ăn cho học sinh bán trú. Do Thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh.

Do đó, Thi đã nảy sinh ý định cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường, với mục đích làm các em bị ngộ độc để trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm.

Xác định được nguyên nhân vụ tai nạn xe máy 4 thanh thiếu niên tử vong ở Gia Lai

Vào khoảng 17h45 ngày 25/10, xe máy mang biển kiểm soát BKS 81B2-166.09 va chạm với xe máy BKS 81B2-636.82 tại tuyến đường liên xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai).

Cú va chạm quá mạnh khiến 4 thanh thiếu niên trên hai 2 máy bị văng ra đường. Trong đó có 3 người tử vong tại chỗ, còn một người tử vong khi đến bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy đều hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ va chạm.

Chiều 26/10, ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: "Đã xác định được vụ tai nạn là do lỗi hỗn hợp. Cả hai bên đều không quan sát kỹ, không làm chủ tốc độ nên đâm xe máy vào nhau.

Tại hiện trường vụ tai nạn có nhiều mảnh vỡ của mũ bảo hiểm. Hai chiếc xe máy tông nhau thì có 1 chiếc chở 3, chiếc còn lại do 1 người điều khiển".

Hy hữu vụ tranh chấp tử thi tại Đắk Nông

Ngày 26/10, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã thông tin sơ bộ vụ việc hy hữu tại Việt Nam về tranh chấp tử thi.

Bà Lưu Thị T. (SN 1941, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có đơn trình báo nghi ngờ con trai bà là ông Nguyễn Bả T. (SN 1976, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) chết vào ngày 15/7 có dấu hiệu của tội phạm.

Theo giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, ông T. và bà Trần Thị Ngọc S. có tổ chức đám cưới vào năm 2008 và có với nhau 2 người con.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi

Hơn 3 tháng trước, 2 vợ chồng ông T. nằm ngủ thì vợ phát hiện chồng có biểu hiện bất thường nên gọi hàng xóm chở đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Nghi ngờ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Sau 3 tháng "mồ yên mả đẹp", mới đây gia đình phía bên ông T. ở Vĩnh Phúc vào đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong và đề nghị đưa thi thể về quê.

Ngày 25/10, cơ quan chức năng đã tổ chức khai quật và khám nghiệm sơ bộ không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.

Đại tá Thanh thông tin, phía bên gia đình ông T. có 4 người từ Vĩnh Phúc vào. Sau khi khai quật, phía gia đình ông T. đề nghị đưa thi thể về nhưng 2 con của ông T. không đồng ý.

Nhà xe Thành Bưởi có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải

Ngày 26/10, Công an TP HCM kiểm tra trụ sở chính Công ty TNHH Thành Bưởi (Nhà xe Thành Bưởi) tại số 266 - 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 (TP HCM). Công an đồng thời kiểm tra văn phòng Nhà xe Thành Bưởi ở số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh.

Công an có mặt tại trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi ở quận 5

Lực lượng an ninh trật tự, cảnh sát giao thông có mặt đảm bảo an ninh bên ngoài. Dù đang kiểm tra nhưng việc mua bán vé vẫn diễn ra bình thường.

Kết quả sau đợt kiểm tra Công ty Thành Bưởi cho thấy có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và được Sở GTVT TP HCM chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an TP HCM.

Kết quả này đã được tham vấn ý kiến của một số cơ quan chức năng như Thanh tra TP, Sở Y tế TP, Cục Thuế TP, Bảo hiểm xã hội. Có 9 nội dung được đoàn kiểm tra của Sở GTVT kiểm tra trong đợt kiểm tra kéo dài từ 5/10 đến 18/10.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 trường hợp liên quan tài xế xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ. Trong 3 tháng gần đây, tài xế xe khách Thành Bưởi liên quan 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 qua huyện Định Quán và huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai, làm 7 người chết.

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh thêm 10 năm tù

Chiều 26/10, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra phán quyết cuối cùng đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh.

HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.

