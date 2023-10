Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nói về vụ “có 1 không 2", tranh chấp tử thi

Ngày 26-10, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã thông tin sơ bộ vụ việc hy hữu tại Việt Nam về tranh chấp thử thi.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi

Trước đó, bà Lưu Thị T. (SN 1941, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có đơn trình báo nghi ngờ con trai bà là ông Nguyễn Bả T. (SN 1976, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) chết vào ngày 15-7 có dấu hiệu của tội phạm.

Tiếp nhận đơn, ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi ông T.

Theo giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, ông T. và bà Trần Thị Ngọc S. có tổ chức đám cưới vào năm 2008 và có với nhau 2 người con.

Đại tá Bùi Quang Thanh thông tin vụ việc

Hơn 3 tháng trước, 2 vợ chồng ông T. nằm ngủ thì vợ phát hiện chồng có biểu hiện bất thường nên gọi hàng xóm chở đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Nghi ngờ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Sau 3 tháng "mồ yên mả đẹp", mới đây gia đình phía bên ông T. ở Vĩnh Phúc vào đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong và đề nghị đưa thi thể về quê.

Ngày 25-10, cơ quan chức năng đã tổ chức khai quật và khám nghiệm sơ bộ không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.

"Hôm qua phía bên gia đình ông T. có 4 người từ Vĩnh Phúc vào. Sau khi khai quật, phía gia đình ông T. đề nghị đưa thi thể về nhưng 2 con của ông T. không đồng ý. Do đó, cơ quan công an đã hướng dẫn khởi kiện ra tòa. Hiện tại 2 bên rất cẳng thẳng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Tôi cũng đã hỏi khắp rồi, vụ tranh chấp xác chết chưa có trong tiền lệ" - Đại tá Thanh thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]