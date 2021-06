Tin tức 24h qua: Người đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường kể giây phút thót tim

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 20:41 PM (GMT+7)

Người đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường kể giây phút thót tim; Khởi tố vụ án "nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non"... là những tin nóng nhất 24h qua

Người đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường kể giây phút thót tim

Ngày 30/6, anh Lương Thanh Hà ở Nam Định chia sẻ lại giây phút đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 xuống đường. Theo anh Hà, sáng 29/6, anh đạp xe đi đổ bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang lơ lửng ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Ngay sau đó, anh xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp.

Anh Hà người đã cứu bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Anh Hà cũng cho biết, khi anh đỡ được cháu bé, cháu hoảng sợ và khóc rất nhiều. Sau đó, anh kiểm tra thấy cháu bé không bị thương nên đã trao cháu bé cho người dân ở đấy rồi đi về.

Sáng 30/6, gia đình cháu bé cũng đèo cháu đến nhà anh để cảm ơn. Anh Hà cho rằng, việc làm của anh xuất phát từ tâm chứ không phải anh làm để được trả ơn.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 của căn nhà bên đường xuống. Rất may, cháu bé đã được anh Lương Thanh Hà đỡ kịp. Thời điểm xảy ra lúc bố mẹ cháu bé không có nhà.

Khởi tố vụ án "nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non"

Chiều 30/6, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhét giẻ vào bé trai xảy ra tại trường mầm non Sao Việt, địa chỉ tại số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tập trung điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Bé trai nghi bị người phụ nữ nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non Sao Việt - Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, cho hay quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Ngay sau khi nắm thông tin về clip "cháu bé bị nhét giẻ vào miệng" tại một lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Bộ GD-ĐT đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình, yêu cầu phối hợp với các đơn vị chức năng TP Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc về Bộ và có hình thức xử lý nghiêm.

Trước đó, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại sự việc một người phụ nữ đang nhét giẻ vào miệng bé trai. Theo nội dung hình ảnh từ clip, một người phụ nữ tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, mặc cho cháu bé kêu khóc khản tiếng. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa. Bên cạnh bé trai này còn có một bé trai khác đang nằm.

Thăng hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/6, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Văn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông Văn là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Bộ Công an. Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2020, Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thăng hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Ảnh: CAĐN

Hiện Thiếu tướng Văn là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức vụ Giám đốc Công an Đồng Nai, nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn đã bị lực lượng công an triệt phá. Đặc biệt, công an Đồng Nai đã chủ trì và phố hợp với nhiều đơn vị triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất trên 200 triệu lít xăng liên quan đến nhiều tỉnh thành.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly 14 ngày

Ngày 30/6, Bộ Y tế công bố 441 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 16863 ca.

Tại TPHCM, chiều 30/6, đội tuyển Việt Nam lần lượt rời điểm cách ly y tế tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Tại Bình Dương, đã thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà đối với một trường hợp ở huyện Bàu Bàng.

Tại Hà Tĩnh, hai phụ nữ và một người đàn ông từ huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi chợ đầu mối ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An nhưng khi về nhà không kịp thời khai báo, bị phạt.

Tại Bình Định, từ 12 giờ ngày 30/6, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tạm thời thực hiện cách ly xã hội đối với các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 81 của Việt Nam tử vong, có tiền sử lao phổi

Ngày 30/6, Bộ Y tế vừa thông báo ca tử vong số 81 là bệnh nhân nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú: phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân này có tiền sử lao phổi, đã điều trị cách đây 7 năm.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan, trên nền bệnh nhân tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

Đây là ca tử vong thứ 81 do liên quan đến dịch COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 46 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanguoi-do-be-gai-roi-tu-tang-2-xuong-duong-ke-giay-phut-thot-tim...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanguoi-do-be-gai-roi-tu-tang-2-xuong-duong-ke-giay-phut-thot-tim-50202130620424581.htm