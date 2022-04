Tin tức 24h qua: Kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở TPHCM

Kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở TPHCM; 20 phút giải cứu cháu bé và người đàn ông mắc kẹt trong hố thang máy... là những tin nóng nhất 24h qua.

Kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở TPHCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua VKS cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA, 8 tuổi bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác. Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ ở quận 1) bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hai bị can Trang và Thái.

Đáng chú ý, trong kết luận của mình, CQĐT nhận định hành vi của hai bị can là "nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi phạm tội có tính chất dã man, độc ác, tác động rất lớn tới dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đề nghị tòa án xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung”.

Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội không có dấu hiệu hình sự

Khoảng 1h13 ngày 21/4, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đám cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 trong ngôi nhà 3 tầng của nhà bà Đ.T.M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên). Đến 1h23 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Chiều 21/4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, bước đầu xác định ngọn lửa bắt nguồn từ sự cố chập điện của 1 chiếc xe máy, không có dấu hiệu hình sự.

20 phút giải cứu cháu bé và người đàn ông mắc kẹt trong hố thang máy

9h0 ngày 21/4, cháu Vũ Hải Đăng đang cùng mẹ ở tầng 6 toà nhà, 25, ngách 28/106/25 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lúc này, cháu Đăng dựa vào cửa tháng máy thì bất ngờ bị rơi xuống hố thang. Khi rơi xuống hố thang tầng 4, cháu Đăng mắc vào 1 cây đinh.

Cảnh sát giải cứu người đàn ông và bé trai 4 tuổi bị mắc kẹt trong thang máy.

Ngay sau đó, mẹ cháu Đăng đã hô hoán để mọi người đến ứng cứu. Sau đó, anh Ngô Trọng Đạt (SN 1986, ở Hưng Yên) đã chui vào hố thang để cứu cháu Đăng nhưng cũng bị mắc kẹt bên trong.

Sau 20 phút giải cứu, cảnh sát đã đưa được anh Ngô Trọng Đạt và cháu Vũ Hải Đăng ra ngoài an toàn.

Theo Chỉ huy Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Nam Từ Liêm, thang máy của nhà này đang bị hỏng, cháu bé dựa vào cửa thang dẫn đến bị rơi xuống mắc kẹt tại tầng 4.

Tìm nhà đầu tư là bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và một số đơn vị khác.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư là bị hại mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 091.858.6688 trước ngày 15/6/2022.

