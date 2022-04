Nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Cơ quan công an đã bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ cháy nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội khiến 5 người tử vong.

Công an phong toả hiện trường vụ hoả hoạn để điều tra, làm rõ. (Ảnh: Quỳnh An).

Chiều 21/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, khiến 5 người tử vong.

“Qua điều tra, bước đầu xác định ngọn lửa bắt nguồn từ sự cố chập điện của 1 chiếc xe máy. Không có dấu hiệu hình sự”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 1h13 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 trong ngôi nhà 3 tầng của nhà bà Đ.T.M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên). Đến 1h23 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại khu vực cháy, ông B.N.L (SN 1983, con trai bà M) và cháu B.Q.H (con trai ông L) đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh. Lực lượng chức năng đã dùng thang đưa 2 người này xuống vị trí an toàn, đồng thời chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn.

Tại tầng 2 của ngôi nhà, cảnh sát phát hiện cháu B.G.H. (con trai ông L) còn hô hấp nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại hiện trường gồm bà Đ.T.M. (chủ nhà), bà Đ.M.H. (SN 1985, con dâu bà M), ông B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M), cháu B.N.P. (SN 2012, con trai ông L) và 1 người tử vong tại bệnh viện là cháu B.G.H. (SN 2021, con trai ông L).

2 người bị thương gồm: ông B.N.L và cháu B.Q.H.

Vụ cháy làm thiêu rụi vật tư, hàng hoá và đồ dùng trong gia đình bà M. như gỗ, ván, nhựa và xe máy.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, cháu H. tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng hô hấp, bị bỏng 2% ở bàn tay bên phải. Còn anh L. bị bỏng nặng hơn, đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Chi phí điều trị của 2 nạn nhân trong vụ cháy được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hỗ trợ toàn bộ.

