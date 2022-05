Tin tức 24h qua: Hố tử thần sâu hun hút xuất hiện sau tiếng động lớn ở Nghệ An

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 20:21 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hố tử thần sâu hun hút xuất hiện sau tiếng động lớn ở Nghệ An; Bộ Công an khởi tố cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hố tử thần sâu hun hút xuất hiện sau tiếng động lớn ở Nghệ An

Khoảng 15 giờ ngày 16/5, trong lúc làm ruộng, một số người dân bản Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giật mình khi nghe một tiếng động lớn. Lại gần khu vực phát ra tiếng động, nhiều người dân hoang mang khi phát hiện một hố rộng trên 3 m, sâu khoảng 15-20 m.

Hố "tử thần" rộng hơn 3 m, sâu khoảng 20 m xuất hiện sau tiếng động lớn. Ảnh: Facebook

Sau khi nhận được thông báo, huyện yêu cầu UBND xã Châu Hồng lập ngay biển cảnh báo, giăng dây, cấm người dân hiếu kỳ kéo đến xem để đảm bảo an toàn. Sáng nay 17/5, đoàn công tác của huyện trực tiếp vào hiện trường kiểm tra.

Được biết, xã Châu Hồng là thủ phủ khai thác khoáng sản như đá trắng, quặng thiếc đã hàng chục năm nay. Từ cuối năm 2019 đến tháng 4/2022, xã Châu Hồng có 279 giếng nước sinh hoạt bị cạn trơ đáy, 13 hố sụt lún ở ruộng lúa nước, ven khe suối, 114 ngôi nhà bị rạn, nứt…

Bộ Công an khởi tố cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Ngày 17/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Bị can Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, ra lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can, trong đó có cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu.

Theo Bộ Công an, các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong đó 4 bị can đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tại vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các văn bản tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tài xế xe Mercedes truy đuổi, tông chết người ở Phan Thiết bị khởi tố

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người.

Nam là người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12/5 tại Phan Thiết.

Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra.

Sau khi có kết luận giám định thương tật của Nam và người bạn bị hành hung, PC02 sẽ xử lý những người có liên quan theo qui định của pháp luật.

Quá trình điều tra tùy theo chứng cứ thực tế thu thập được và các tình tiết của vụ án, Cơ quan điều tra có thể đổi tội danh hoặc áp dụng các biện pháp tố tụng khác.

Trước đó, khoảng 0 giờ sáng ngày 12/5, do mâu thuẫn,Nam đã điều khiển xe Mercedes mang biển số TP.HCM chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng, Phan Thiết, Bình Thuận) và tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi giết chết nạn nhân, Nam điều khiển xe chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao.

Đưa bé bị cô giáo trùm ni lông vào đầu lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe

Chiều 14/5, trên mạng xã hội Facebook có một số tài khoản đưa video có nội dung, hình ảnh cô giáo của lớp Mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái, dùng túi ni lông màu đen trùm vào đầu của cháu học sinh và dùng tay vỗ vào mông cháu bé.

Cô Nhung dùng túi ni lông trùm vào đầu cháu K. rồi vỗ vào mông cháu 2 cái. Ảnh cắt từ clip

Ngày 17/5, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã thông tin chính thức về vụ việc này. Sau khi các cháu ăn cơm tại lớp xong trưa xong, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung có cho các cháu đi ngủ trưa. Vào lúc 11h56 phút cùng ngày, thấy cháu T.H.K tiểu tiện ra quần, khóc, cô dỗ nhưng bé không ngủ nên cô Nhung đã lấy một túi ni lông màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay vỗ vào mông cháu bé 2 cái. Sau đó, cô bỏ túi ni lông ra và đưa cháu đi sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi để các cháu khác ngủ.

Chiều 16/5, theo kết quả bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái xác định tình trạng sức khoẻ của cháu K. bình thường, không tổn thương gì và đã cho ra viện. Để yên tâm, sáng nay (ngày 17/5), gia đình anh H. tiếp tục đưa cháu K. đi Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo đúng quy định và thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/5.

Cách chức 1 chỉ huy trưởng quân sự vì thanh toán khống gần 10 tỉ đồng

Ngày 17/5, ông Vương Phương Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết đã triển khai quyết định cách chức Chỉ huy trưởng, Đảng ủy viên quân sự, khai trừ ra khỏi Đảng đối với thượng tá Lê Quốc Hận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai.

Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu kết luận ông Hận đã thanh toán khống tiền trực, diễn tập, huấn luyện dân quân tự vệ... với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Ông Hận đã khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tiền sai phạm.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaho-tu-than-sauhun-hut-xuat-hien-sau-tieng-dong-lon-o-nghe-an-50...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaho-tu-than-sauhun-hut-xuat-hien-sau-tieng-dong-lon-o-nghe-an-502022175202220273.htm