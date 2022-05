Thông tin chính thức về vụ nữ giáo viên trùm túi ni lông vào đầu trẻ mầm non

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 14:39 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã thông tin chính thức về vụ việc nữ giáo viên trùm túi ni lông vào đầu trẻ cũng như tình trạng sức khoẻ của bé.

Lớp trẻ mầm non tư thục Bông Sen có địa chỉ tại nhà văn hoá thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp.

Ngày 17/5, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã thông tin chính thức về vụ việc cô giáo mầm non trùm túi ni lông vào đầu trẻ.

Theo đó, chiều 14/5, trên mạng xã hội Facebook có một số tài khoản đưa video có nội dung, hình ảnh cô giáo của lớp Mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp dùng túi ni lông màu đen trùm vào đầu của cháu học sinh và dùng tay vỗ vào mông cháu bé. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Trấn Yên đã giao Công an huyện Trấn Yên phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo UBND, Công an xã Báo Đáp kiểm tra, xác minh theo quy định.

Quá trình kiểm tra, xác minh bước đầu xác định lớp Mầm non tư thục Bông Sen được thành lập theo Quyết định ngày 4/5 của UBND xã Báo Đáp. Địa điểm của lớp được đặt tại nhà văn hoá thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái do cô Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái) làm chủ nhóm trẻ.

Ngày 14/5, lớp Mầm non tư thục Bông Sen có tiếp nhận và đón 9 cháu nhỏ đến học. Sau khi các cháu ăn cơm trưa xong, cô Nhung có cho các cháu đi ngủ trưa.

Vào lúc 11h56 phút cùng ngày, thấy cháu T.H.K tiểu tiện ra quần, khóc, cô dỗ nhưng bé không ngủ nên cô Nhung đã lấy một túi ni lông màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay vỗ vào mông cháu bé 2 cái. Sau đó, cô bỏ túi ni lông ra và đưa cháu đi sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi để các cháu khác ngủ.

Cô Nhung dùng túi ni lông trùm vào đầu cháu K. rồi vỗ vào mông cháu 2 cái. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã mời cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, gia đình anh H. (bố mẹ của cháu K) và những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Sau đó, gia đình anh H. đã đưa cháu K. về Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi, thăm khám sức khoẻ.

Chiều 16/5, theo kết quả bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái xác định tình trạng sức khoẻ của cháu K. bình thường, không tổn thương gì và đã cho ra viện. Để yên tâm, sáng nay (ngày 17/5), gia đình anh H. tiếp tục đưa cháu K. đi Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ.

Cũng trong ngày 17/5, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục, huyện Trấn Yên, xã Báo Đáp khẩn trương xác minh, làm rõ vụ nữ giáo viên mầm non trùm túi ni lông vào đầu trẻ.

Cụ thể, UBND tỉnh Yên Bái giao huyện Trấn Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh về việc "xôn xao giáo viên ở Yên Bái trùm túi lên đầu trẻ rồi đánh liên tiếp" theo phản ánh của mạng xã hội và báo điện tử.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo đúng quy định và thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/5.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-chinh-thuc-ve-vu-nu-giao-vien-trum-tui-ni-long-vao-dau-tre-mam-non-5...Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-chinh-thuc-ve-vu-nu-giao-vien-trum-tui-ni-long-vao-dau-tre-mam-non-502022175144020789.htm