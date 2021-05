Tin tức 24h qua: Ngộ độc khí gas, gần 100 công nhân nhập viện

Ngộ độc khí gas, gần 100 công nhân nhập viện; Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà

Ngày 25/5, Việt Nam nghi nhận 447 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca cả nước lên 5848. Đây là con số kỷ lục về ca nhiễm COVID-19 trong một ngày tại nước ta kể từ khi dịch xuất hiện tới nay.

Tại Bắc Giang, ngày 25/5, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đi hoạt động kiểm tra, giám sát.

Nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng kể cả tập thể dục, thể thao. Người dân được phép ra đồng thu hoạch lúa, nông sản nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Khuyến khích công nhân ở lại bám trụ sản xuất tại nhà máy, công trường thi công trong thời gian có dịch, hết giờ làm việc không được tụ tập...

Tại TP.HCM, ngành y tế TP.HCM đang chuẩn bị phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch COVID-19 lan rộng để có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người.

Tại Hải Dương, từ ngày 25/5, 10 phường thuộc TP Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, những phường xã còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngộ độc khí gas, gần 100 công nhân nhập viện

Chiều 25/5, khi các công nhân tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (trụ sở tại phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương) đang làm việc thì bất ngờ nhiều người ngất xỉu, những người khác tháo chạy ra ngoài. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đến phối hợp với Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Các công nhân bị ngộ độc khi gas đang được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng tạm cho công nhân nghỉ làm trước giờ.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc trên do một xưởng nước đá nằm liền kề Công ty TNHH Shyang Hung Cheng trong quá trình hoạt động bị rò rỉ khí gas. Do lượng khí gas nhiều, khiến gần 100 công nhân hít vào đã choáng váng ngất xỉu.

Không có chuyện người Ấn Độ ngã ngửa khiến Big C Thăng Long phải đóng cửa

Tối 24/5, lãnh đạo UBND phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội đã bác bỏ thông tin có người Ấn Độ ngã ngửa tại Big C Thăng Long.

Big C Thăng Long ở phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo này, qua xác minh, có một trường hợp là anh T.T.Đ, nam, sinh năm 1990, ở Gelexia, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội làm việc cùng Công ty với T&T với bệnh nhân 5243 và được xác định là liên quan đến bệnh nhân này. Ngày 24/5, anh Đ. xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, từ 15h đến 17h ngày 22/5, anh Đ. có vào mua hàng tại Big C Thăng Long. Khi tiếp nhận thông tin, phường đã cho lực lượng chức năng xuống phối hợp với Big C để trích xuất camera, truy vết. Phía Big C cẩn thận nên đã phun khử khuẩn.

Mưa gần 5 giờ, đường Sài Gòn ngập khủng khiếp

Từ 8h sáng 25/5, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn khiến hàng chục tuyến đường bị ngập sâu. Sau khoảng 30 phút mưa lớn, một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Lợi (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (quận 12), Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp)… mênh mông nước.

Đặc biệt, nhiều người dân không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh nước bao vây Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM sau cơn mưa lớn. Nhiều khu vực trong bệnh nước nước ngập gần 1m, các y bác sĩ và người bệnh phải “bơi” khi di chuyển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam. Do đó, TP.HCM có nhiều nơi có mưa, mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến 27/5, sau đó mưa giảm.

