Tin tức 24h qua: Chiến sĩ công an thờ ơ đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 20:07 PM (GMT+7)

Chiến sĩ công an thờ ơ đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp; Gần 10.000 CMND, CCCD người Việt bị rao bán trên mạng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chiến sĩ công an thờ ơ đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp

Chiều 16/5, một số người dân khi lưu thông trên đường Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai đã nghe thấy tiếng kêu cứu bị cướp của 1 tài xế taxi. Khi đến gần, người dân phát hiện tài xế taxi đã bị tên cướp đâm trọng thương, tuy nhiên tài xế đã vùng chạy thoát và giằng co, vật lộn để khống chế tên cướp.

Cán bộ công an thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ Đặng Phạm Sáu bị kỷ luật. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được người dân hỗ trợ giữ tên cướp lại, tài xế đã ngồi gục xuống đường do vết thương nghiêm trọng mà tên cướp gây ra. Sự việc được người dân quay lại đăng tải trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người mặc quần màu xanh giống với cảnh phục công an nhưng đứng gọi điện, không tham gia can ngăn vụ việc. Chứng kiến việc nêu trên, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp bắt tên cướp.

Chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa ra quyết định kỷ luật cán bộ N.T.L, đang công tác tại Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai - người đứng gọi điện trong khi nam tài xế taxi vật lộn với tên cướp - vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ đối tượng có hành vi Cướp tài sản là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá), đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về hành vi Giết người.

Gần 10.000 CMND, CCCD người Việt bị rao bán trên mạng

Ngày 13/5, tài khoản có tên Ox1337xO đã rao bán gói dữ liệu 17 GB của hàng ngàn người dùng mạng với giá khoảng 9.000 USD. Theo chia sẻ của người này, dữ liệu bao gồm ảnh chụp hai mặt chứng minh công dân, căn cước công dân, ảnh selfie xác thực, địa chỉ, số điện thoại và email của hàng ngàn người.

Ảnh chụp 2 mặt CMND của nhiều người bị rao bán - Ảnh: T.A.

Đánh giá về việc lộ dữ liệu, ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng An ninh mạng của Tập đoàn công nghệ Bkav, cho rằng đây là vụ việc khá nghiêm trọng vì dữ liệu của gần 10.000 người dùng bị lộ trong đó có cả ảnh mặt trước và sau của CMND, video xác thực eKYC. Theo thông tin của người bán thì đây là thông tin được lấy từ mạng lưới tiền ảo Pi Network trong thời gian vừa qua.

Sáng 17/5, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết, những hình ảnh được lan truyền cho thấy các mẫu giấy tờ bị rao bán là mẫu CMND cũ, không phải loại thẻ căn cước gắn chip mới. Bộ Công an đang xem xét và yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh.

Ca tử vong thứ 2 trong đợt dịch COVID- 19 thứ 4

Sáng 17/5, Bộ Y tế cho biết ca tử vong vì COVID-19 là bệnh nhân 3055, nam, 34 tuổi, nhiễm SARS-CoV-2 đã tử vong do các bệnh lý nền.

Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 10/5 với chẩn đoán viêm màng não mủ trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 6 tháng trước bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Bệnh nhân tử vong ngày 16/5/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh trên nền bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não (đã phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng) và COVID-19.

Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam.

Em bé 2 tuổi mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh những em bé trong khu cách ly ở Điện Biên phải mặc đồ bảo hộ dành cho người lớn rộng thùng thình, kín từ đầu tới chân, chỉ còn thấy đôi mắt ngơ ngác trong thời tiết nóng nực khiến nhiều người xót xa.

Nhiều em nhỏ thuộc diện F1 cũng phải vào khu cách ly tập trung. Bởi chưa được cung cấp đồ bảo hộ cho trẻ em nên các khu cách ly buộc phải dùng đồ bảo hộ cho người lớn để mặc cho các em.

Chị Mai Dung, người thân của bé gái 2 tuổi (trong ảnh) cho biết trong một lần đi ăn với gia đình ở nhà hàng có F0, cả nhà trở thành F1 nên phải đi cách ly tập trung. Đi cùng bé còn có cha mẹ, 2 anh trai.

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Điện Biên cho biết, hình ảnh các cháu bé phải mặc bộ quần áo bảo hộ được lan truyền trên mạng xã hội hiện đang được theo dõi tại các khu cách ly ở TP.Điện Biên Phủ, sức khỏe của cháu đang ổn định.

Do không có đồ bảo hộ trẻ em nên các cháu nhỏ phải mặc bộ đồ bảo hộ của người lớn.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho rằng, do điều kiện chưa có nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng học sinh, các em nhỏ phải vào khu cách ly lại quá lớn, trong khi chưa có đồ bảo hộ y tế cho các cháu. Ông rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để tỉnh Điện Biên có điều kiện tốt hơn để phòng chống dịch bệnh.

Phát hiện ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Bắc Giang, Đà Nẵng

Ngày 17/5, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 tổng cộng 184 ca mắc mới. Trong đó, số ca mắc trong nước là 181 ca; số ca nhập cảnh được cách ly là 3 ca. Việt Nam ghi nhận 4359 ca.

Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 2, tại Toà nhà 70 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower vì phòng khám chưa đảm bảo công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh nghi nhiễm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Tỉnh Bắc Giang, ngày 17/5 tỉnh này vừa ghi nhận thêm các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Vsun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên), có ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây.

Tỉnh Bình Dương, bất chấp quy định tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, một cơ sở karaoke trên địa bàn phường Bình Hòa, TP. Thuận An vẫn lén lút hoạt động.

Tại Đà Nẵng, sau lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, ngẫu nhiên cho những hộ buôn bán nhỏ trên địa bàn thì phát hiện một người bán cơm gà ở quán Lộc Ký - quận Cẩm Lệ dương tính với SARS-CoV-2.

