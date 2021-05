Sự thật thông tin một người Ấn Độ ngã ngửa ở Big C Thăng Long

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 06:35 AM (GMT+7)

Lãnh đạo UBND phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin về việc Big C Thăng Long phong toả vì có người Ấn Độ ngã ra sàn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin tại Big C Thăng Long (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) có người Ấn Độ vào mua sắm, nằm ngã ngửa ở sảnh khiến nơi này phải đóng cửa.

Trước thông tin trên, tối 22/5, chia sẻ với PV, lãnh đạo UBND phường Trung Hoà đã bác bỏ thông tin có người Ấn Độ ngã ngửa tại Big C Thăng Long.

“Không có việc đấy đâu, đồn thổi linh tinh. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của phường đã phối hợp với Big C xác minh lại nội dung”, lãnh đạo UBND phường Trung Hoà nói.

Big C Thăng Long ở phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo này, qua xác minh, có một trường hợp là anh T.T.Đ, nam, sinh năm 1990, ở Gelexia, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội làm việc cùng Công ty với T&T với bệnh nhân 5243 và được xác định là liên quan đến bệnh nhân này. Ngày 24/5, anh T. xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, từ 15h đến 17h ngày 22/5, anh T. có vào mua hàng tại Big C Thăng Long. Khi tiếp nhận thông tin, phường đã cho lực lượng chức năng xuống phối hợp với Big C để trích xuất camera, truy vết. Phía Big C cẩn thận nên đã phun khử khuẩn.

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế Cầu Giấy cho biết, tối 24/5, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) phun khử khuẩn do trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng đến đây hôm trước. Bà Hà khẳng định không có chuyện phong toả, siêu thị chỉ tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn, trích xuất camera để tiến hành truy vết thần tốc.

