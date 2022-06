Tin tức 24h qua: Vượt ngục lần 3, Triệu Quân Sự khai gì?

Vượt ngục lần 3, Triệu Quân Sự khai gì?; Điều tra nguyên nhân Trưởng Khoa dược BV Đa khoa Đồng Tháp tử vong;… là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Vượt ngục lần 3, Triệu Quân Sự khai gì?

Triệu Quân Sự bị bắt giữ khi đang đi bộ trên đường

Chiều 31/5, phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tỉnh Thái Nguyên) lao động sản xuất tại khuôn viên bên trong Trại giam quân sự khu vực miền Bắc (Thanh Hóa). Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, cán bộ quản lý phạm nhân không thấy đối tượng ở đâu.

Ngay trong đêm 31/5, Công an các huyện lân cận (Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) nhận được thông báo của Trại giam quân sự khu vực miền Bắc về kế hoạch phối hợp truy tìm đối tượng.

Sau 12 giờ truy bắt, chiều 1/6, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã bắt giữ được Triệu Quân Sự.

Sự khai nhận sau khi trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành đối tượng đã đi bộ sang huyện Hà Trung. Trên đường bỏ trốn, Sự trộm xe đạp của người dân bán lấy 100.000 đồng.

Khi đang đi bộ, tìm phương tiện tẩu thoát, Sự bị người dân nhận ra, báo tin đến công an. Nhận tin báo, Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung đã lập tức áp sát, khống chế Sự trên đường dân sinh.

Sự là đối tượng nguy hiểm từng phạm tội giết người, cướp của. Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá vào ngày 31/5, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào các năm 2015 và 2020.

Điều tra nguyên nhân Trưởng Khoa dược BV Đa khoa Đồng Tháp tử vong

Ngày 1/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bà N.T.T.O - Trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp tử vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày bà O được phát hiện tử vong tại nhà, nghi tự tử.

Xác định nguyên nhân cây trồng bị cháy, táp lá ở Lào Cai

Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị cháy, táp lá. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngày 31/5, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản thông tin về việc cây cối bị cháy, táp lá xảy ra tại thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) và một số thôn tiếp giáp KCN Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Lào Cai thông báo nguyên nhân ban đầu như sau: Trong quá trình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất DAP số 2, vào thời điểm ca sáng 24/5/2022, xưởng SA (xưởng sản xuất axit sunfuric) có dao động về chỉ số công nghệ, nhưng công nhân trực ca đã phát hiện chậm dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thu khí chưa triệt để làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường.

Để khắc phục sự cố, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND huyện Bảo Thắng rà soát, thống kê các thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Yêu cầu Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định cụ thể mức độ thiệt hại để có phương án đảm bảo quyền lợi cho dân bị ảnh hưởng theo quy định; Nghiêm túc tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể nguyên nhân sự cố, cam kết không để tái diễn sự cố tương tự.

Diễn biến mới nhất vụ đại úy công an xô xát với phụ nữ ở Bình Dương

Ảnh cắt từ clip do camera hành trình ghi lại sự việc xô xát

Liên quan đến vụ cán bộ công an xô xát với dân tại phường An Thạnh, TP. Thuận An (Bình Dương) gây xôn xao mạng xã hội vào ngày 12/4. Chiều 1/6, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định giáng chức và điều chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương - Phó đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Đại uý Trần Xuân Phương chính là người xuất hiện trong video cùng với một nhóm người khác đã xảy ra xô xát với người dân ở phường An Thạnh.

Từ 1/6, không dán thẻ ETC bị phạt 2,5 triệu đồng

Từ sáng nay, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thu phí tự động ETC. Ảnh: Trọng Đảng

Theo thông tin từ lãnh đạo Tổng Cty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện có 62 làn thu phí, nhà đầu tư đã bố trí 32 làn ETC (tương đương 51% số làn thu phí hiện có) để thực hiện từ 1/6. Với các làn thu phí hỗn hợp, trong đó có thu tiền mặt, từ ngày 1/6 VIDIFI đóng lại.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Tuần tra, kiểm soát cao tốc số 2, Cục CSGT cho biết, do ngày đầu thực hiện nên CSGT và các đơn vị có trách nhiệm tại trạm chỉ nhắc nhở. Tuy nhiên, sau ngày 1/6 CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc sẽ xử phạt xe ô tô vi phạm.

Mức xử phạt xe không dán thẻ ETC nhưng đi vào cao tốc này là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe người vi phạm từ 1 đến 3 tháng.

