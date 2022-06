Giáng chức, điều chuyển đại úy công an xô xát với phụ nữ ở Bình Dương

Thứ Tư, ngày 01/06/2022 17:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an tỉnh Bình Dương thông tin sẽ giáng chức, điều chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương - Phó đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo công an Bình Dương thông tin trong buổi họp báo

Liên quan đến vụ cán bộ công an xô xát với dân tại phường An Thạnh, TP. Thuận An (Bình Dương) gây xôn xao mạng xã hội vào ngày 12/4. Chiều 1/6, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tháng 5/2022, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan công an tỉnh này đã quyết định giáng chức và điều chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương - Phó đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Đại uý Trần Xuân Phương chính là người xuất hiện trong video cùng với một nhóm người khác đã xảy ra xô xát với người dân ở phường An Thạnh.

Trước đó, vào chiều 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Trong đó có một người đàn ông được cho là đang công tác tại phòng PC06.

Hình ảnh được cắt từ clip

Trong video, người đàn ông này đánh một người đàn ông, sau đó giữ tay khống chế một phụ nữ khác.

Theo trình bày của bà N.T. trên trang Facebook cá nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/4, trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh. Bà T. cho biết, khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong hẻm có 2 ô tô đậu chiếm lối đi, nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà. Sau khi xảy ra xô xát, vị công an cũng đã nhận thấy hành vi của mình không chuẩn mực và có đến nhà người phụ nữ đến xin lỗi.

Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội, chiều 13/4, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy Trần Xuân Phương đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.

