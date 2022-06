Trên đường bỏ trốn, Triệu Quân Sự trộm xe đạp bán 100.000 đồng

Qua làm việc với cơ quan công an, Triệu Quân Sự bước đầu khai nhận đã trộm 2 chiếc xe đạp của người dân để bỏ trốn.

Chiều 1/6, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang phối hợp với Công an huyện Hà Trung làm việc, lấy lời khai của Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ khi đang đi bộ trên đường

Theo vị này, bước đầu làm việc, Sự khai nhận sau khi trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, đối tượng đã di chuyển sang huyện Hà Trung bằng cách đi bộ.

Trong quá trình di chuyển, lợi dụng sơ hở của người dân, Sự đã lấy trộm 2 chiếc xe đạp. Chiếc đầu tiên, Sự đi được một đoạn thì bị hỏng nên bỏ lại ven đường.

Tiếp đó, Sự đi đến địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung và tiếp tục trộm thêm 1 chiếc xe đạp khác. Khi đến khu vực gần chợ Vừng, sát Quốc lộ 1A, Sự bán chiếc xe đạp cho một người dân lấy 100.000 đồng.

Tuy nhiên, sau đó, khi đang đi bộ, tìm phương tiện tẩu thoát thì Sự bị người dân nhận ra, báo tin đến Công an xã Yên Dương. Nhận tin báo, Công an xã Yên Dương đã lập tức áp sát, khống chế Sự trên đường dân sinh. Thời điểm này, Sự không chống trả lực lượng công an.

Lực lượng chức năng lập các chốt chặn, tuần tra truy bắt Sự vào đêm 31/5, rạng sáng 1/6

Trước đó, tối 31/5, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá phát đi thông báo về việc Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ trên địa bàn huyện Thạch Thành vào chiều cùng ngày. Sự là đối tượng nguy hiểm từng phạm tội giết người, cướp của. Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá vào ngày 31/5, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào các năm 2015 và 2020. Cả 2 lần bỏ trốn trước Sự đều bị bắt khi đang chơi điện tử tại quán.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục làm việc với Triệu Quân Sự, đồng thời củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để thụ lý theo thẩm quyền.

