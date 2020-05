Tin tức 24h qua: TP.HCM ghi nhận ca thứ 10 tái dương tính với COVID-19

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

TP.HCM ghi nhận ca thứ 10 tái dương tính với COVID-19; Bỏ quy định giãn cách trên máy bay, xe buýt từ ngày mai (7/5) là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Bỏ quy định giãn cách trên máy bay, xe buýt từ ngày mai (7/5)

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chiều 6/5 vừa có công văn hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải về việc thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách (xe buýt, xe taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy...). Thời gian áp dụng quy định này từ 00 giờ ngày 7/5.

Từ 0 giờ ngày 7/5, chính thức dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên máy bay

Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng; thực hiện khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; kiểm tra thân nhiệt; hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách; khử khuẩn các bề mặt phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.

TP.HCM ghi nhận ca thứ 10 tái dương tính với COVID-19, là bé trai 10 tuổi

Bộ Y tế cho biết, tính tới 18h ngày 6/5, đã trải qua 20 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm COVID0-19 trong cộng đồng. Hiện tại số ca nhiễm vẫn là 271, trong đó 232 người đã khỏi bệnh và chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Những người tiếp xúc gần ca tái dương tính COVID-19 trở lại được cách ly tại quận 2

Sáng cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 8 giờ tại TP có 55 ca mắc COVID-19. Hai bệnh nhân còn điều trị là bệnh nhân 271 và bệnh nhân 91 - phi công người Anh.

Đáng chú ý, TP lại có thêm 1 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 trở lại, nâng tổng số trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khỏi bệnh tại TP đến thời điểm này là 10 người.

Trường hợp tái nhiễm thứ 10 này bé trai 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, phát hiện bệnh ngày 31/3 (sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về) và được công bố khỏi bệnh ngày 10/4 sau 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 25 ngày sau khi xuất viện, cháu bé dương tính trở lại với virus này. Hiện bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cũng trong sáng 6/5, thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) chính thức được dỡ lệnh phong tỏa sau 28 ngày cách ly. Người dân nơi đây vô cùng phấn khởi vì đã được trở lại với cuộc sống thường ngày.

Nữ Trung tướng Công an đầu tiên của Việt Nam về hưu

Bộ Công an chiều ngày 5/5, đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (tên thường gọi thân mật là Sáu Đẹp), sinh năm 1960, là nữ Trung tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân và là người phụ nữ thứ hai của lực lượng Công an được phong hàm thiếu tướng sau bà Bùi Tuyết Minh.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; là tiến sĩ luật.

Bà được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng vào tháng 12/2013 và được phong cấp bậc hàm Trung tướng tháng 11/2018.

18 người bị đề nghị truy tố trong vụ Tuấn “khỉ”

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") gây xôn xao dư luận hồi Tết Nguyên đán 2020 sang VKSND cùng cấp.

Hành vi của 18 người liên quan đến vụ án này được công an hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về nhiều tội danh trong bản kết luận điều tra dài gần 30 trang.

Cảnh công an vây bắt Tuấn “khỉ” (ảnh nhỏ) trong đêm. Ảnh: Tự Sang

Trong 18 người bị đề nghị truy tố, đáng chú ý có bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, SN 1987) là người trực tiếp sang Campuchia mua nhiều súng các loại cùng một túi đạn, lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Tâm đã đưa cho Tuấn một khẩu súng AK sử dụng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Các bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

