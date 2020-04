Tin tức 24h qua: “Hố tử thần” bất ngờ xuất hiện giữa nhà, suýt “nuốt chửng” 6 người

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 21:06 PM (GMT+7)

“Hố tử thần” bất ngờ xuất hiện giữa nhà, suýt “nuốt chửng” 6 người; Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an, giao quyền Tư lệnh Phòng không Không quân;… là những tin nóng 24h qua.

“Hố tử thần” bất ngờ xuất hiện giữa nhà, suýt “nuốt chửng” 6 người

“Hố tử thần” sâu khoảng 5m, rộng 3m.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip do camera an ninh ghi lại cảnh một “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng một cột nhà cao hơn 2m. Lúc này, có 6 người đang ngồi làm việc ngay cạnh đó bỏ chạy thục mạng.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 chiều qua (28/4) tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Sáng 29/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến xác nhận, có sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo ông Vĩnh, sự việc xảy ra tại gia đình anh Nguyên Tử Kỳ, ở thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Qua khám nghiệm hiện trường, “hố tử thần” sâu khoảng 5m, rộng 3m.

Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết thêm, trên địa bàn xã từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc tương tự.

Chiếc valy vô chủ khiến cả phố hoang mang, công an phải phong tỏa một đoạn đường

Khu vực được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác xử lý. Ảnh: HT

Trưa 29/4, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) tiếp nhận thông tin có chiếc valy vô chủ ở trước nhà 240 Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) khiến người dân lo lắng vì nghi có vật liệu gây nổ bên trong.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa một đoạn đường Phạm Văn Chiêu để phục vụ công tác xử lý, đảm bảo an toàn.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E) cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng có mặt để phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện để kiểm tra chiếc valy, tuy nhiên bên trong chỉ có một số vật dụng cá nhân.

Sau khi xác định khu vực an toàn, lực lượng chức năng dỡ bỏ phong tỏa.

Theo người dân, trước đó, một người đàn ông mang chiếc valy đến gửi nhờ ở địa chỉ trên và nói sẽ tới lấy. Tuy nhiên, người này sau đó không quay lại.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an, giao quyền Tư lệnh PK-KQ

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (ảnh IT).

Cụ thể, tại Quyết định 589/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Quyết định 595/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông tốt nghiệp: Đại học Cảnh sát nhân dân; Tiến sĩ Luật, từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau.

Tại Quyết định 591/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đối với Thiếu tướng Vũ Văn Kha, phụ trách Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng.

Trước đó vào tháng 1/2020, Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ được giao phụ trách Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Thêm 2 bệnh nhân tại Việt Nam tái dương tính với virus SARS-CoV-2

Biểu đồ diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam (nguồn: Bộ Y tế)

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h sáng 16/4 đến 18h ngày 29/4, 13,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên tiếp tục ghi nhận 2 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể:

- Bệnh nhân 130 (nam, 30 tuổi) là 1 ca phức tạp. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 23/3. Bệnh nhân được điều trị ổn định, công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 4/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp. Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4, tiếp tục cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân 50 (là nam, 50 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 13/3. Đây là ca bệnh rất nặng phải thở máy qua nội khí quản, đã được bệnh viện điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại Bệnh viện theo quy định. Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp. Kết quả xét nghiệm ngày 24/4, 27/4 vẫn dương tính.

Hiện, cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Dịch vụ hỏa táng ở Nam Định bị tố “làm luật”

Đài hóa thân Hoàn vũ Hoàng Long

Ngày 28/4, UBND tỉnh Nam Định có văn bản giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ hoạt động "bảo kê", nâng giá thu phí dịch vụ hoả táng trên địa bàn tỉnh, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), đơn vị quản lý, vận hành Công viên nghĩa trang Thanh Bình, Nam Định cho hay,t ông đã nhận được phản ánh, kêu cứu của các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này tại tỉnh Nam Định về việc bị Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương (Cty Trường Dương) khống chế hoạt động, tự ý nâng giá.

Theo ông Giao, ông nhận được các phản ánh này sau khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan việc thu phí trái phép với mỗi ca hỏa táng 500.000 đồng, của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng tại địa bàn tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ hoạt động "bảo kê" thu phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định của Công ty Trường Dương.

