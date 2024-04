Tin tức 24h qua: Phạm nhân Mai Văn Đệ khai lý do trốn trại

Mai Văn Đệ trốn trại vì ghen tuông

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá), ngay sau khi bị bắt, Mai Văn Đệ (phạm nhân trốn trại giam Bộ Công an ở Thanh Hóa) được di lý về trụ sở để lấy lời khai ban đầu. Theo lời khai của Đệ, nguyên nhân bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà. Đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên suy nghĩ ghen tuông, tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trốn trại. Ngoài ra còn có một vài lý do cá nhân khác nữa lực lượng chức năng đang được làm rõ.

Công an Thanh Hóa huy động lực lượng truy tìm đối tượng.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 02/4, đối tượng Mai Văn Đệ (SN 1991, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Số 5, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Quá trình bỏ trốn, Đệ đã cướp một chiếc taxi và sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn tại vùng đồi núi thuộc địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung (cách Trại giam số 5 khoảng 50km).

Miền Bắc sắp đón “rét nàng Bân”

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/3 đến ngày 3/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, mát mẻ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tối và đêm nay (4/4), một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to ở vùng núi và trung du.

Từ ngày 5-6/4, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn đến khoảng ngày 7/4; từ ngày 8/4, nắng nóng ở các khu vực này giảm dần.

Đến khoảng ngày 8/4, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống, khả năng tiếp tục gây mưa cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sau đó, giai đoạn từ 9-11/4, mưa lan rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Do đang trong giai đoạn chuyển mưa lạnh sang nóng, cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các đợt không khí lạnh trong giai đoạn này (cuối tháng 3 đến tháng 5 dương lịch) ở miền Bắc thường được gọi là “rét nàng Bân”. Không khí lạnh không làm nhiệt độ giảm quá sâu mà chỉ khiến thời tiết chuyển mát mẻ hoặc se lạnh, kèm theo đó là hiện tượng mưa rào, dông lốc, mưa đá, sấm sét.

12 ô tô vỡ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn do nắng nóng

Ngày 4/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ công an cho biết, từ 0h ngày 1/4 đến 12h ngày 4/4, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã có 12 trường hợp gặp sự cố vỡ lốp bánh xe.

Lốp ô tô bị vỡ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Các phương tiện ô tô bị vỡ lốp xe không chỉ dừng lại ở loại xe ô tô con mà còn xảy ra ở cả xe ô tô khách, xe container, xe đầu khéo.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do thời tiết nắng nóng gay gắt, dẫn tới nhiệt độ mặt đường trên tuyến cao tốc này cũng tăng cao, ghi nhận mức cao nhất là 63 độ C.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một tuyến dài trên 100km đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, hiện đang vào thời tiết mùa hè với nhiệt độ thời tiết cao, đồng thời trên tuyến chưa có điểm dừng nghỉ.

Đề xuất hoán đổi để nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp 30/4

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 có ngày 29/4/2024 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo quy định khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh, không giao Thủ tướng Chính phủ quyết định các ngày nghỉ lễ, tết khác.

Tuy nhiên, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án

Chiều 4/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Các bị cáo kháng cáo gồm: Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

HĐXX nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền bù đắp về tinh thần… Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân.

Từ đó, HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm, quyết định tuyên mức án 2 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Hằng, bị cáo Quân hai năm tù, Nhi, Hà Tân cùng mức án một năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.

