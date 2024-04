Hé lộ lý do trốn trại của phạm nhân Mai Văn Đệ

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá), ngay sau khi bị bắt, Mai Văn Đệ được di lý về trụ sở để lấy lời khai ban đầu. Theo lời khai của Đệ, nguyên nhân bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà. "Đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên suy nghĩ ghen tuông, tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trên. Ngoài ra còn có một vài lý do cá nhân khác nữa lực lượng chức năng đang được tiến hành làm rõ", vị lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết.

Công an Thanh Hóa huy động lực lượng truy tìm đối tượng.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 16h30’ ngày 02/4, đối tượng Mai Văn Đệ (SN 1991, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Số 5, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Quá trình phạm nhân bỏ trốn, khoảng 18h15' ngày 2/4, Đệ di chuyển đến địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung bắt xe taxi tiếp tục bỏ trốn. Khi đến cây xăng Hà Đông, Đệ lợi dụng sở hở lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy, tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 217 theo hướng Hà Trung đi Vĩnh Lộc. Khi di chuyển đến khu vực giáp ranh giữa xã Hà Đông và xã Hà Lĩnh, đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát.

Đối tượng Mai Văn Đệ tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về phạm nhân Mai Văn Đệ trốn trại, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các tổ tuần tra và chốt chặn tại các địa bàn và tuyến giao thông trọng điểm xung quanh khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi rộng hơn 500ha thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh giáp ranh với các xã Hà Đông, Hà Tân, huyện Hà Trung (cách Trại giam số 5 khoảng 50km)

Đồng thời, lực lượng Công an đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội Zalo, Facebook để người dân biết, cảnh giác, tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng.

Đến 16h15’ ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam số 5 Bộ Công an khống chế bắt giữ Mai Văn Đệ khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã Hà Đông. Hiện đối tượng đã được di lí về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]