Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án dù không kháng cáo

Chiều 4-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Các bị cáo kháng cáo gồm: Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

HĐXX nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền bù đắp về tinh thần… Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân.

Từ đó, HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm, quyết định tuyên mức án 2 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Hằng, bị cáo Quân hai năm tù, Nhi, Hà Tân cùng mức án một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Trước đó, xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng ba năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh này, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 18 tháng tù.

Các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng khẳng định việc đã thông qua gia đình và luật sư để thực hiện nghĩa vụ án phí và trách nhiệm dân sự sau khi có bản án sơ thẩm.

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Quân, bà Hằng cho rằng bà là người đã trưởng thành và sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Bà không quen trước với bị cáo Quân mà biết bị cáo Quân thông qua một kênh YouTube.

Bà Hằng nói mình đồng cảm với bị cáo Quân do cả hai cùng bị bà Hàn Ni xúc phạm.

Nói về lý do thực hiện hành vi phạm tội, bà Hằng cho rằng trước đó bà cũng là nạn nhân, nhưng vì bị xúc phạm nên nên có hành động như vậy. “Tôi không cập nhật Luật An ninh mạng. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Do tôi ở nước ngoài nhiều” - bà Hằng phân trần.

Bà Hằng cũng cho rằng không hề bàn bạc gì trước với bị cáo Quân trước mỗi buổi livestream. “Bị cáo có trình độ ngang thầy Quân, cùng sở thích ca hát chứ không phải lên xúc phạm người khác… Nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi” - bà Hằng nói.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng các bị cáo Nhi, Tân, Hà không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của các bị cáo.

