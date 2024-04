Miền Bắc sắp đón “rét nàng Bân”, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/3 đến ngày 3/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, mát mẻ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo, ngày 4-5/4, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa nắng nóng vẫn tiếp diễn, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng phía Đông Bắc Bộ từ hôm nay (4/4), nắng giảm dần, trời nhiều mây hơn.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tối và đêm nay (4/4), một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to ở vùng núi và trung du.

Từ ngày 5-6/4, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn đến khoảng ngày 7/4; từ ngày 8/4, nắng nóng ở các khu vực này giảm dần.

Đến khoảng ngày 8/4, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống, khả năng tiếp tục gây mưa cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sau đó, giai đoạn từ 9-11/4, mưa lan rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Do đang trong giai đoạn chuyển mưa lạnh sang nóng, cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các đợt không khí lạnh trong giai đoạn này (cuối tháng 3 đến tháng 5 dương lịch) ở miền Bắc thường được gọi là “rét nàng Bân”. Không khí lạnh không làm nhiệt độ giảm quá sâu mà chỉ khiến thời tiết chuyển mát mẻ hoặc se lạnh, kèm theo đó là hiện tượng mưa rào, dông lốc, mưa đá, sấm sét.

Thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông vài nơi.

