Tin tức 24h qua: Nguyên đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng Út “trọc” hầu tòa

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 20:21 PM (GMT+7)

Nguyên đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng Út “trọc” hầu tòa; Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới… là những tin nóng 24h qua.

Nguyên đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng Út “trọc” hầu tòa

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Văn Hiến (nguyên đô đốc, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 7-12 năm tù.

Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại phiên toà

Cùng hầu tòa với ông Hiến có 4 bị cáo, trong đó có Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc", nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình).

Út “trọc” đã bị Tòa án quân sự trung ương tuyên phạt 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện nay, Út “trọc” cũng đang là bị can trong hai vụ án do Bộ Công an điều tra, gồm lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của VKS quân sự trung ương, ba khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM có nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc quyền quản lý của Quân chủng Hải quân.

Tuy nhiên, ông Hiến cùng các bị cáo là cựu cán bộ Quân chủng Hải quân đã có những sai phạm trong việc đưa ba khu đất này vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định.

Hậu quả, Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng cả ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỉ đồng.

Thêm 4 ca nhiễm COVID-19, 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Chiều 18/5, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 324.

4 ca nhiễm mới gồm 2 tiếp viên của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (LB Nga) về Vân Đồn ngày 13/5 và 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Washington D.C (Hoa Kỳ) về sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 16/5.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 18/5.

Theo Bộ Y tế, tất cả 4 người này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều cùng ngày, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, có 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 2 trường hợp ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) là BN 257 và BN 264.

Bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh là BN 270 (nữ, 22 tuổi, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) là du học sinh trở về từ Nhật Bản.

Uỷ ban Thường vụ QH giao cơ quan chuyên môn xem xét vụ Hồ Duy Hải

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay ngày 18/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Theo đó, TAND Tối cao giữ nguyên bản án phúc thẩm của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Trần Thường

Sau đó, một số ĐBQH có ý kiến, gửi văn bản kiến nghị cho UBTVQH...

UBTVQH cho rằng đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, để có thời gian xem xét thật toàn diện và khách quan các vấn đề liên quan đến vụ án này, UBTVQH đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Hoãn phiên phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Sáng 18/5, tại TAND TP.Hà Nội diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án nam sinh Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến bé tử vong.

Các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử gồm tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy); người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, trú tại quận Cầu Giấy), cùng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phiến, Quy và Thủy trong phòng xét xử

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Gateway) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, phía luật sư của bị cáo Nguyễn Bích Quy không có mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngoài ra, phiên tòa còn vắng mặt người đại diện của Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà cùng người bảo vệ quyền lợi cho công ty; vắng mặt nhân chứng; vắng mặt các giám định viên…

Trước diễn biến này, bị cáo Nguyễn Bích Quy đề nghị hoãn toà. Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại toà cũng cùng đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo vị đại diện Viện kiểm sát, Viện kiểm sát nhận thấy thiếu một số luật sư, nhân chứng, giám định viên, đều là người quan trọng, đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên toà.

Sau hội ý, HĐXX phúc thẩm tuyên bố quyết định hoãn phiên toà.

