Tin tức 24h qua: Kỷ luật nhóm học sinh bế bạn thúc vào cột sắt ở sân trường

Kỷ luật nhóm học sinh bế bạn thúc vào cột sắt ở sân trường

Nam sinh bị bạo hành vùng kín. Ảnh Page Hà Nội 24h

Ngày 28/11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip một nam sinh bị nhóm bạn bế lên, thúc người vào cột sắt ở sân trường của trường THCS Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Trưa cùng ngày, ông Đoàn Vũ Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nam cho biết, sự việc xảy ra tại trường vào ngày 8/11. Tuy nhiên, đến ngày 24/11, phụ huynh học sinh xem điện thoại của con mới phát hiện sự việc nên thông báo cho nhà trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Hòa Nam điều tra, xử lý.

Ông Hải cho hay, sau khi lực lượng chức năng điều tra, xác định có 6 học sinh trêu đùa 1 học sinh còn lại. Trong số các học sinh trêu đùa, 5 học sinh thực hiện hành động, 1 học sinh đứng quay clip.

Ngày 25/11, trường kỷ luật cả 6 học sinh. Trong đó, học sinh cầm đầu bị tạm dừng học 2 tuần, 5 học sinh còn lại bị tạm dừng học 1 tuần.

Tuyên án bảo mẫu vô ý làm chết bé trai 7 tháng tuổi ở Hà Nội

Bị cáo Vân tại phiên tòa

Chiều 28/11, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) đưa bị cáo Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người”.

Bị hại trong vụ án này là bé trai N.B.K. (7 tháng tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vì hoàn cảnh khó khăn, không hiểu biết để hậu quả xảy ra. Bị cáo đang nuôi 4 con nhỏ và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả 20 triệu đồng.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Chu Uyển Vân 15 tháng tù và đền bù thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 10/1, Vân nhận trông cháu K, là con trai của chị Nguyễn Bích Hằng (quê Hải Phòng) với giá 250.000 đồng/đêm.

Trong quá trình trông giữ cháu K, Vân không chú ý theo dõi nên sau khi ăn sữa, cháu bé có biểu hiện sặc sữa. Thấy vậy, Vân tự ý sơ cứu cho cháu K. Đến khi cháu lả đi, hơi thở yếu, Vân gọi cho trung tâm cấp cứu. Sau đó, cấp cứu 115 đến và xác định cháu K đã tử vong.

Nguyên nhân cháu K tử vong là do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 28/11, với 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94,13 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, cùng với đó là nhiều điều, khoản quy định chuyển tiếp.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Diễn biến mới nhất vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Ngày 28/11, môt nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu cán bộ công an để điều tra vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, khiến 32 người chết.

Họ là P.Q.H và V.T.S. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Thời điểm khởi tố, P.Q.H là Phó trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), còn V.T.S từng là cán bộ PCCC&CNCH, công an tỉnh Bình Dương (đã nghỉ việc từ năm 2021).

Trước đó, cả 2 đều bị tước quân tịch công an nhân dân để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm dưới 11 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, trên đất liền, khoảng chiều 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

TP.HCM ghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã số hóa

Cán bộ, công chức TP HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Ảnh: Hoàng Triều

UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. 100% UBND phường, xã, thị trấn triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

