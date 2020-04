Tin tức 24h qua: Hé lộ cuộc gọi của nữ giám đốc sau khi Chi cục trưởng uống rượu tử vong

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 21:25 PM (GMT+7)

Hé lộ cuộc gọi của nữ giám đốc sau khi Chi cục trưởng uống rượu tử vong; Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cùng 6 đồng phạm;… là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày.

Hé lộ cuộc gọi của nữ giám đốc sau khi Chi cục trưởng uống rượu tử vong

Ngày 22-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong (trong đó có ông Đ.P.V, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa) và 2 người phải nhập viện cấp cứu hôm 20-4.

Ngôi nhà nơi ông Minh tử vong sau khi uống chất độc Cyanua

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Xuân Minh (SN 1974, trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh chế tác vàng, nảy sinh ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Ph. cùng mọi người ở Công ty bất động sản Á Âu.

Chiều 19-4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty và đi về nhà.

Đến ngày 20-4, tại Công ty Á Âu có 6 người cùng ăn trưa, uống rượu trong đó có ông Đ.P.V và bà Lê Thị Ph. Trong lúc uống rượu ông V. và 2 người khác có dấu hiệu trúng độc nên được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng ông V. tử vong. Hai người còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi xảy ra sự việc, bà Ph. đã nghĩ ngay đến việc ông Minh đầu độc mọi người nên gọi điện về cho vợ chồng cô chú của mình đang ăn cơm tại nhà bà Ph. để báo tin.

Cùng thời điểm này, ông Minh cùng 5 người khác cũng ăn cơm, uống rượu tại nhà ở số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo. Sau khi thấy một người thân trong nhà nghe điện thoại, ông Minh liền đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống 1 cốc chất lỏng nghi có độc chất pha sẵn và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an đã test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu, xác định có chất độc Cyanua (đây là chất độc cực mạnh, có thể giết chết 1 người khỏe mạnh chỉ cần 1 lượng nhỏ).

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cùng 6 đồng phạm

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giữ và khám nhà đối với ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng khác có liên quan tới vụ án.

Ông Nguyễn Nhật Cảm tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Hà Nội

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội ngày 17-4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, C03 - Bộ Công an đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm), vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh thành khác.

Đường “Nhuệ” bị khởi tố, điều tra về việc “bảo kê” dịch vụ hỏa táng

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt, ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Đường “Nhuệ” tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài Đường “Nhuệ”, một đối tượng khác cùng bị khởi tố với hành vi trên là Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, hai đối tượng nói trên bị khởi tố bị can, điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến việc Đường “Nhuệ” bị tố “bảo kê” dịch vụ hỏa táng.

Hà Nội xuống nhóm "nguy cơ", TP.HCM đề xuất ngừng cách ly xã hội

Chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng của Ban Chỉ đạo Trung ương đã đề xuất, Thủ tướng xếp Hà Nội thuộc nhóm “có nguy cơ” nhưng lưu ý, một số địa phương của Hà Nội “nguy cơ cao” như huyện như Mê Linh, Thường Tín và một số địa phương có ca nhiễm cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Ngoài Hà Nội, các địa phương trong nhóm nguy cơ gồm: TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Giang. Các tỉnh thành còn lại trong nhóm nguy cơ thấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

Cũng trong trong cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện tại thành phố chỉ còn 2 ca COVID-19 đang điều trị.

TP.HCM đã trả qua 22 ngày cách ly xã hội, trong đó 19 ngày liên tiếp không có ca COVID-19 mới. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới trên địa bàn.

Tuy đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch nhưng TP.HCM cũng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đối với vấn đề phát triển kinh tế.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho ngừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chỉ thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 23-4.

Hơn 6 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới, thêm 7 người khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 22/4, tổng số ca mắc tại Việt Nam vẫn là 268 trường hợp. Như vậy, đã 6,5 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.

Nguồn: Bộ Y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay, Việt Nam có thêm 7 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Việt Nam lên 223.

Đặc biệt, 3 ca mắc Covid-19 diễn biến nặng phải thở máy, lọc máu đang có tiến triển.

Cụ thể, BN19 và BN161 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó BN19 đã có tiến triển, Glassgow 15 điểm, tiêu hóa được, không sốt.

Ca bệnh là phi công người Anh, BN91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện không sốt, vẫn phải thở máy, chạy ECMO, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-he-lo-cuoc-goi-cua-nu-giam-doc-sau-khi-chi-cu...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-he-lo-cuoc-goi-cua-nu-giam-doc-sau-khi-chi-cuc-truong-uong-ruou-tu-vong-1081677.html