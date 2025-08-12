Tướng Pakistan phát cảnh báo hạt nhân từ Mỹ, Ấn Độ lên tiếng

Ông Asim Munir (người cầm micro) phát biểu trong chuyến thăm một thao trường (ảnh: Reuters)

Tướng Munir, người đang có chuyến thăm chính thức tới Mỹ, hôm 10/8 cảnh báo rằng Pakistan có thể “kéo theo một nửa thế giới” nếu phải đối mặt với mối đe dọa quân sự từ Ấn Độ.

“Chúng tôi là một quốc gia hạt nhân. Nếu chúng tôi tin rằng mình sắp sụp đổ, chúng tôi có thể kéo theo một nửa thế giới”, India Today dẫn lời ông Munir.

“Chúng tôi sẽ đợi Ấn Độ xây đập, sau đó, chúng tôi sẽ phá hủy nó bằng 10 tên lửa. Sông Ấn không phải tài sản riêng của người Ấn Độ. Chúng tôi không thiếu tên lửa”, ông Munir cảnh báo, dường như đề cập tới khả năng Ấn Độ chặn nguồn nước sông Ấn chảy về phía Pakistan.

Các phát biểu của ông Munir (trong chuyến thăm Mỹ) bị Ấn Độ chỉ trích gay gắt.

“Chúng tôi đang chú ý đến những phát biểu được cho là của Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan trong chuyến thăm Mỹ. Việc đe dọa hạt nhân là sở trường của Pakistan”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 11/8 tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những phát biểu của ông Munir (nhân vật quyền lực số 2 ở Pakistan) là biểu hiện của sự “vô trách nhiệm” trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.

“Thật đáng tiếc khi những phát biểu như vậy lại đưa ra trên lãnh thổ của một quốc gia thứ ba thân thiện”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bình luận, nhấn mạnh rằng nước này sẽ không khuất phục trước hành vi “tống tiền hạt nhân”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Theo India Today, những phát biểu hôm 10/8 của ông Munir là trường hợp đầu tiên một lời đe dọa hạt nhân được đưa ra trên đất Mỹ và nhắm vào quốc gia thứ ba.

Phát biểu của ông Munir được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Pakistan vẫn còn căng thẳng sau cuộc xung đột kéo dài 4 ngày hồi đầu tháng 5. Cuộc xung đột khiến 51 người ở Pakistan thiệt mạng, còn về phía Ấn Độ là 29 người.

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ nhìn chung vẫn tốt đẹp, nhưng gần đây trở nên căng thẳng do vấn đề thuế quan.

Ngày 1/8, Mỹ đã thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hôm 6/8, Mỹ thông báo áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50%, sau sắc lệnh hành pháp mới của ông Trump. Động thái của ông Trump liên quan tới việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga.

Nhà Trắng cho biết mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.