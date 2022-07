Tin tức 24h qua: Công an làm việc với Chủ tịch MTTQ xã bị tố cưỡng hôn nữ sinh lớp 10

Công an làm việc với Chủ tịch MTTQ xã bị tố cưỡng hôn nữ sinh lớp 10; Hà Nội bất ngờ mất điện diện rộng giữa ngày nắng nóng... là những tin tức nổi bật 24h qua.

Công an làm việc với Chủ tịch MTTQ xã bị tố cưỡng hôn nữ sinh lớp 10

Chiều 4/7, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng huyện Thường Xuân và xã Xuân Thắng đang làm rõ vụ việc một gia đình trình báo việc con gái là học sinh lớp 10 bị ông Lâm Văn Tòi - Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Thắng sàm sỡ. Hiện ông Tòi đang làm việc với cơ quan công an và các ngành chức năng để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh camera ghi lại việc ông Tòi có hành vi “thân mật” với nữ sinh lớp 10.

Trước đó, vụ việc xảy ra lúc 16h20 ngày 28/6 được camera của một gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng ghi lại. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà, lúc này cháu L.T. (đang học lớp 10) cũng từ trong nhà đi ra bàn uống nước.

Sau đó, người đàn ông này chủ động lại gần có hành động khoác vai, thân mật với cháu T. Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này đi theo kéo T. lại ôm hôn.

Sau khi trích xuất camera, gia đình cháu L.T. đã xác định người đàn ông có hành vi ôm hôn con gái mình là ông Lâm Văn Tòi nên gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Hà Nội bất ngờ mất điện diện rộng giữa ngày nắng nóng

Khoảng đầu giờ chiều 4/7, nhiều nơi ở Hà Nội như quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa… thậm chí, nhiều gia đình ở Ecopark (Hưng Yên) cũng xảy ra tình trạng mất điện.

Tình trạng mất điện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, lại diễn ra vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của người dân.

Không chỉ xảy ra tình trạng mất điện kéo dài, có nơi còn xảy ra sự cố điện áp tăng vọt làm hư hại một số thiết bị điện của người dân.

Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc gặp sự cố điện. Ảnh minh họa

Về nguyên nhân của sự cố, theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), vào lúc 13h ngày 4/7/2022 hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp dẫn tới ảnh hưởng cung cấp điện của một số khách hàng ở phía Bắc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc.

Tới 15h ngày 4/7/2022, toàn bộ các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện đã được khôi phục cung cấp điện và hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định trở lại.

Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7/2022.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Ảnh: Minh Thiện

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (SN 1976, quê Hưng Yên). Ông từng là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Ngày 25/6/2018, ông Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Đến tháng 11/2019, Đại tá Vũ Hồng Văn được điều chuyển làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nay.

3 người trong gia đình tử vong sau tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình

Vào khoảng 11h30 trưa 4/7, trên tuyến QL1A, đoạn đường tránh lũ (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương.

Cú va chạm này làm tài xế xe con dính chặt trong khoang lái, một nạn nhân khác văng ra khỏi đường tử vong. 3 người trên xe con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới. Tuy nhiên, một nữ bệnh nhân đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

Chiếc xe ô tô chở các nạn nhân bị bẹp dúm sau vụ va chạm

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Hồng Thuỷ xác nhận, 2 người tử vong tại hiện trường là vợ chồng; người con gái tử vong khi đưa tới bệnh viện và một người đang điều trị tại bệnh viện là người trong một nhà.

