Tin tức 24h qua: Cặp vợ chồng nói về việc bấm 4 biển số siêu VIP ở Đồng Nai

Vụ 4 biển số xe siêu VIP: “Vợ chồng tôi không hề bấm lấy biển số xe”

Liên quan đến vụ hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) liên tiếp bấm được 4 biển số xe máy siêu đẹp gây xôn xao dư luận, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ. Bước đầu Bộ công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể về sự việc.

Trao đổi với PV, ông T.T.P (32 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, chủ nhân những chiếc xe máy trên) cho biết vợ chồng ông rất mừng vì có được 4 biển số đẹp. Tuy nhiên, việc dư luận đặt nhiều câu hỏi cũng khiến ông suy nghĩ.

Vợ chồng ông P. cho hay khá tâm tư vì dư luận đặt ra nhiều nghi vấn

Ông P. cho biết mình mua 4 chiếc xe này cách đây 21 ngày. “Khi mua, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ ra tên chủ xe và bấm biển số xe, bình thường như mọi người vậy thôi. Tôi chỉ chuyên mua bán xe, còn phần giấy tờ tôi không làm”, ông P. chia sẻ.

Đến ngày 29/3/2023, ông được phía cửa hàng bán xe gọi cho biết là hôm đó vào bấm số xe.

“Tôi cũng chạy đến gặp họ một tí trước UBND xã Sông Nhạn, tôi cũng chẳng vào trong xã. Rồi người bên kia (người của bên bán xe - PV) vào bấm. Vợ chồng tôi không hề bấm lấy biển số xe” - ông P. khẳng định.

Ông P. cho hay khoảng 1 tiếng sau khi có được các biển số xe siêu VIP, ông đã bán xe Yaz biển 60B6-888.88 tại chỗ với giá 1,5 tỉ đồng. Còn chiếc Yaz biển 60B6-888.68, ông P. cho biết là bán lại cho người đã bán xe cho ông.

Theo chủ nhân, 2 chiếc xe Yaz được ông mua với giá 500 triệu đồng và 300 triệu đồng.

Exciter mang biển số 60B6-888.88 là do công an viên tự gắn vào xe để chụp hình

Về thông tin một xe máy loại Yamaha Exciter mang biển số 60B6-888.88 trùng biển số với chiếc xe máy hiệu Yaz của ông P., lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu xác định chiếc xe máy Exciter là của một công an viên bán chuyên trách đang làm việc tại Công an xã Sông Nhạn. Người này cho biết thấy biển số đẹp nên đã gắn vào chiếc xe để chụp hình. Cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

10 nhân viên thu hồi nợ bị khởi tố, F88 nói gì?

Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) đã phát đi thông cáo lên tiếng về việc Công an TPHCM thông tin đã khởi tố 10 nhân viên thu hồi nợ thuộc chi nhánh F88 tại TPHCM.

Theo đó F88 đã nhận được thông báo của cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC02) về việc khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ. 5 cá nhân còn lại, cho đến nay F88 chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố.

F88 khẳng định đã có quy trình, quy định, chế tài chặt chẽ trong hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện tại, F88 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên, đồng thời rà soát các điểm kinh doanh của F88 nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, đối với Công ty cổ phần kinh doanh F88, chi nhánh TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên. Ngoài ra, Công an thành phố đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh (cửa hàng F88) có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Loài thực vật siêu đẹp, hoàn toàn mới trên thế giới vừa được phát hiện tại Thừa Thiên - Huế

Sáng 31/3, ông Phan Kế Long – Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cho hay, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng này vừa kết hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường ĐH Nông Lâm Huế, Trường ĐH Y Dược và Trường ĐH Lomonosov (Nga) nghiên cứu và công bố một loài thực vật mới cho thế giới.

Những hình ảnh về tỏi rừng Phong Điền được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa. Ảnh Đinh Diễn

Cụ thể, loài thực vật mới được đặt tên là tỏi đá Phong Điền (tên khoa học là Aspidistra phongdiensis, thuộc họ Măng tây). Loài này vừa được công bố là loài thực vật mới trên thế giới tại tạp chí chuyên ngành Phytotaxa ngày 30/3.

“Mọi thứ mới chỉ dừng lại ở việc công bố loài mới. Nhóm nghiên cứu còn phải tiếp tục nghiên cứu về thành phần hóa học, thành phần tinh dầu, giá trị kinh tế, dược tính… để xem nó có công dụng thế nào”, ông Long chia sẻ.

Cũng từ đầu năm 2022, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, các nhà nghiên cứu, lực lượng kiểm lâm, giữ rừng đã phát hiện một loài mới có tên là Mỹ nhụy răng cưa.

Loài cây này được phát hiện mọc trên vách đá ẩm ướt, khu vực quanh thác nước và bờ suối thuộc khu vực gần sông Rào Trăng. Đây là một loài có hoa hình răng cưa, cần được bảo tồn.

Giám đốc sát hại nữ kế toán bị bắt như thế nào?

Cảnh sát bắt giữ đối tượng sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Liên quan đến vụ sát hại nữ kế toán L.T.M (SN 1993, Bình Dương), ngày 31/3, Cục CSGT cho biết, khi nhận được thông tin nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận) đang bỏ trốn trên xe ô tô mang BKS 61C-450.00, CSGT tỉnh Gia Lai đã vào cuộc hỗ trợ.

Đến 20h15 cùng ngày, xác định Yang Zhong Wu đang có mặt ở khu vực thành phố Pleiku. Lãnh đạo Phòng CSGT Gia Lai đã phối hợp với Công an TP. Pleiku truy bắt nghi phạm.

Sau hơn 1 giờ rà soát, cảnh sát phát hiện đối tượng tại một shop quần áo cách Công an phường Phù Đổng - thành phố Pleiku 300m. lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu bước đầu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị L.T.M nên hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, đối tượng đã lấy dao cắt hoa quả đâm chị M nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm định sử dụng xe ô tô 61C-450.00 để tẩu thoát nhưng sau đó đã quyết định giấu phương tiện trên ở Bình Dương và bắt xe khách từ Bình Dương lên Gia Lai với số tiền 450.000đ.

