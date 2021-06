Tin tức 24h qua: Bộ GTVT thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận an toàn

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Bộ GTVT thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận an toàn; Sau 12 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, quận Gò Vấp đề xuất dừng giãn cách... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bộ GTVT thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận an toàn

Chiều 10/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết những thông tin báo chí phản ánh về việc Liên danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc (Tư vấn ACT - Pháp) đưa ra cảnh báo 16 nguy cơ mất an toàn dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là những cảnh báo cũ. Bộ GTVT đã có thông tin gửi báo chí về nội dung này.

Ngày 5/5, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã ban hành Chứng nhận an toàn hệ thống số EC_9082_0022_rev 02 do CERTIFER SA cấp (thay thế Chứng nhận đã cấp ngày 29/4/2021). Bộ GTVT cho rằng với chứng nhận an toàn này, dự án đủ điều kiện an toàn đưa vào vận hành, khai thác.

Một chuyến chạy thử nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 4/2021

Hiện Bộ GTVT đang chờ Hội đồng Nghiệm thu nhà nước nghiệm thu công trình xây dựng, xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Thông báo của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội và Tổng thầu Trung Quốc hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện cũng đã được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kết quả đánh giá an toàn bước 2 về hệ thống tín hiệu. Công ty Metro Hà Nội cũng đã hoàn thiện lại 64 quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và đã diễn tập ngoài hiện trường, bổ sung các biển chỉ dẫn cho người khuyết tật...

Ông Đoàn Ngọc Hải mua nông sản giúp bà con vùng cao, về Thủ đô bán hết trong 15 phút

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông vừa có chuyến đi đến huyện Mộc Châu (Sơn La) thăm lại 1 bệnh nhi bị bệnh ung thư máu. Hai lần trước, ông Hải đã đưa cháu bé này từ Hà Nội về Sơn La và ngược lại để thăm khám và lấy thuốc.

Đến ngày 9/6, ông Hải quay trở về Hà Nội, trên đường ông có dừng nghỉ tại một sạp bán dứa ven đường ở huyện Mường Chà (Điện Biên). Trò chuyện với ông Hải, những người phụ nữ bán hàng ở đây cho biết, nửa tháng nay họ không bán được hàng do dịch COVID-19 nên không có khách du lịch.

Toàn bộ số ngô, dứa và dưa chuột được ông Hải mua giúp bà con vùng cao vì nửa tháng nay họ không bán được hàng.

Ông đã bỏ ra 500.000 đồng mua hết số dứa cho bà con bán hàng ven đường. Quả to người dân bán 5.000 đồng, quả bé 4.000 đồng. Khi về Hà Nội ông sẽ bán đúng giá đó cho người dân. Toàn bộ số tiền bán hoa quả này ông sẽ chuyển vào quỹ Vì đồng bào. Ông còn mua dưa chuột giúp một bà cụ và một người phụ nữ Dao Đỏ.

Sau 15 phút bán hàng ở Hà Nội, ông Hải đã bán xong xe dứa, dưa chuột và ngô. Vốn bỏ ra 720.000 đồng và tiền thu lại là 4.750.000 đồng.

Bộ Y tế công bố thêm 2 ca tử vong liên quan tới COVID-19

Ngày 11/6, Bộ Y tế công bố 2 ca tử vong thứ 56, 57 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 21, 22 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Ca tử vong số 56 là bệnh nhân 4115, 65 tuổi, địa chỉ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tiền sử: ung thư cổ tử cung có di căn hạch ổ bụng vào tháng 3/2020, đã hóa và xạ trị 6 đợt.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm candida xâm lấn/ K cổ tử cung di căn hạch ổ bụng.

Ca tử vong số 57 là bệnh nhân 3595, 59 tuổi, có địa chỉ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tiền sử: Ung thư túi mật giai đoạn muộn đã di căn gan. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn muộn.

Sau 12 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, quận Gò Vấp đề xuất dừng giãn cách

Ngày 11/6, Bộ Y tế công bố 196 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên đến 9980 ca.

Tại Tiền Giang, từ 0h ngày 12/6, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, cho đến khi có thông báo mới.

Tại Bắc Giang, Bắc Giang hiện có hơn 60.000 người lao động ngoại tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, từ 12/6 đến 15/6 tỉnh này sẽ bàn giao hàng ngàn công nhân cho các địa phương để phòng dịch.

Tại TPHCM, sau 12 ngày giãn cách xã hội, tình hình địa bàn diễn biến tốt, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đề xuất dừng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Sau khi nghe quận Gò Vấp và 12 báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho rằng thành phố còn một số chuỗi lây nhiễm cần phải quan tâm, theo dõi kỹ. Chủ tịch Phong đề nghị Phó Chủ tịch Dương Anh Đức sớm làm việc với hai quận này để đánh giá chính xác.

Dù trong thời gian cả thành phố đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 nhưng 1 người đàn ông tại quận 12 đã rủ 5 người bạn đến nhà nhậu, sau đó, cả 6 người đều dương tính SARS-CoV-2. Đã có 16 F1 đã được cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc khác quận đang truy vết, xác minh.

