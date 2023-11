Tin tức 24h qua: Bé 22 ngày tuổi bị bố ruột dùng kéo đâm thủng bụng

Bé 22 ngày tuổi bị bố ruột dùng kéo đâm thủng bụng

Sáng 23/11, một lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ và điều tra làm rõ vụ người bố lấy kéo đâm con ruột.

Thông tin ban đầu, sáng 19/11, do mâu thuẫn vợ chồng, T.V.Tr (31 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) dùng kéo đâm thủng bụng con ruột mới 22 ngày tuổi.

Người chồng lấy kéo đâm con ruột khi mâu thuẫn với vợ. Ảnh: BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng nơi cháu bé đang điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tr cùng vợ đưa con đến bệnh viện ở TP Tam Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu bé quá nặng nên chuyển đến Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc, cho biết người chồng lấy kéo đâm con ruột nói trên từng gây án đâm người thân vừa chấp hành xong án phạt tù khoảng 3-4 năm.

Sau khi ra tù, người này cưới vợ, sinh hoạt bình thường tại địa phương. Cháu bé bị đâm là con đầu lòng của hai vợ chồng.

Bảng điện tử trường học bỗng dưng hiện dòng chữ có nội dung phản cảm

Sáng 23/11, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng GD&ĐT TP Pleiku (Gia Lai) xác nhận, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ việc bảng điện tử trước cổng 2 trường học trên địa bàn hiển thị nội dung phản cảm, tục tĩu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các bảng điện tử chạy chữ trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng và Trường THCS Lý Tự Trọng (thuộc địa bàn phường Thắng Lợi, TP Pleiku) hiển thị nội dung phản cảm, tục tĩu. Điều này khiến cho phụ huynh học sinh và người dân trên địa bàn vô cùng bức xúc.

Nội dung phản cảm, tục tĩu hiển thị trước cổng trường học

Bước đầu, lực lượng nghiệp vụ Công an Gia Lai xác định, người tham gia thực hiện hành vi này là 1 học sinh trên địa bàn. Phụ huynh của học sinh này đã đưa con đến cơ quan công an làm việc.

Theo đại diện nhà trường, học sinh này trình bày đã cùng với 1 học sinh khác cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh và lấy được mật khẩu của trường. Sau đó, học sinh này đã thay đổi nội dung chạy trên bảng điện tử trước cổng trường với nội dung phản cảm.

Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy vào cao tốc, 1 phụ nữ thiệt mạng

Trưa 23/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, vào khoảng 10h5 cùng ngày, anh N.V.V. điều khiển ô tô khách biển số Nam Định lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội – Hà Nam.

Khi đi đến Km209+300, xe khách va chạm với xe tuần tra giao thông (của Công ty BOT, do anh Đ.V.K. 33 tuổi điều khiển) chạy cùng chiều và xe máy không biển số do L.T.N. (14 tuổi, ở Nghệ An) cầm lái, chở theo chị T.T.T.V.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị V. tử vong tại chỗ, N. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả 3 phương tiện hư hỏng.

Theo clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn đăng tải trên mạng xã hội, xe máy chạy với tốc độ cao trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, liên tục tạt đầu xe tuần tra giao thông. Cả hai người ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.

Ít phút sau, xe máy và xe tuần tra giao thông xảy ra va chạm, đúng lúc đó xe khách từ phía sau đi tới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Xác minh thông tin Giám đốc Sở chơi golf trong giờ hành chính

Ngày 23/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ban hành văn bản về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính.

Cụ thể, ngày 22/11, báo chí có bài viết "Lãnh đạo sở ở Bắc Ninh 7 ngày đi chơi golf trong giờ hành chính 3 lần”, phản ánh việc ông Đặng Trần Trung (Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh) dành 2 đến 3 ngày trong 1 tuần đi đánh golf và đều trong giờ làm việc.

Hình ảnh báo chí ghi nhận lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tại sân golf FLC Hạ Long. Ảnh Sông Trà.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 22/11, UBND tỉnh Bắc Ninh đưa ra thông cáo báo chí cho biết, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời nắm bắt thông tin và đã yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình về việc đi chơi golf trong giờ hành chính, theo phản ánh của báo chí. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm sai phạm.

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11.

