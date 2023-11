Tin tức 24h qua: Mở rộng điều tra vụ huy động 1.200 tỷ đồng vào dự án sâm Ngọc Linh

Mở rộng điều tra vụ huy động 1.200 tỷ đồng vào dự án sâm Ngọc Linh

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng giúp sức cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, lừa đảo huy động số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng, thông qua các dự án trồng sâm Ngọc Linh.

Trước đó, liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can Phạm Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thời điểm bị khởi tố

Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, với hơn 600 tỷ đồng.

"Ngôn từ lạ" trong buổi giao lưu của khách Trung Quốc tại Hạ Long là do lỗi dịch thuật

Theo đại diện của đơn vị tổ chức, những ‘ngôn từ lạ’ xuất hiện trong buổi giao lưu của du khách Trung Quốc tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa qua là do lỗi dịch thuật nên gây hiểu nhầm.

Theo đó, ngày 23/10, Công ty TNHH Thương mại du lịch Cường Lâm (Công ty Cường Lâm) có văn bản gửi tới UBND tỉnh Quảng Ninh xin tổ chức chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) cho đoàn khách Trung Quốc tới Quảng Ninh.

Hội nghị hàng nghìn người Trung Quốc xuất hiện 'ngôn từ lạ' được chạy trên bảng điện tử.

Tuy nhiên, sau khi sự kiện được tổ chức tại Trung tâm hội nghị khách sạn Golf FLC thì một số từ ngữ, thông tin "lạ" được lan truyền. Cụ thể, một số đoạn clip tại sự kiện nói trên lan truyền những hình ảnh phát ngôn sai nội dung của người dẫn chương trình, thông tin về cuộc giao lưu.

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị tổ chức sự kiện đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, đơn vị tổ chức sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn người Trung Quốc cho biết "ngôn từ lạ" xuất hiện là do lỗi dịch thuật gây hiểu lầm.

Liên quan đến vụ án lừa đảo, Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau bị đình chỉ chức vụ

Ngày 13/11, một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị đã có quyết định đình chỉ chức vụ Chánh Thanh tra sở của ông Tăng Gia Phong. Ngoài ra, ông Phong cũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tăng Gia Phong. Ảnh minh họa

Trước đó, Cơ quan Điều tra của Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (Công ty CDV).

Cụ thể, ông Phong và bà Phạm Thị Hường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CDV đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Bên cạnh đó, 2 nguyên Tổng Giám đốc Công ty CDV và 1 nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CDV cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

5 người trên bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến những khoản vay của Ngân hàng Quân đội có chi nhánh tại Cà Mau.

Bắt nguyên chủ tịch xã lấy đất người nghèo giao cho cán bộ, người nhà

Ngày 13/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khắc Hùng (50 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Hùng để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"

Theo điều tra ban đầu, căn cứ nhu cầu về đất ở của người dân trên địa bàn, UBND xã Ea Huar đã có tờ trình gửi UBND huyện Buôn Đôn duyệt phương án mở rộng khu giãn dân cho 196 hộ gia đình tại buôn Jang Pong. Trong đó, có 97 hộ thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thiếu đất ở và 99 hộ thuộc đối tượng bị ngập lụt.

Ngày 5/10/2010, UBND huyện Buôn Đôn có quyết định phê duyệt và giao trách nhiệm cho UBND xã Ea Huar phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai giao đất cho người dân.

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến năm 2012, ông Hùng lúc đó là Chủ tịch UBND xã đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng và tổ chức giao đất cho 129 hộ dân ngoài phương án sử dụng đất. Trong đó, có nhiều cán bộ, công chức, viên chức và có trường hợp là người nhà của ông Hùng.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở Miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 13/11, tại TP Vinh, Nghệ An có mưa rất to làm ngập nhiều tuyến đường, ách tắc giao thông.

Rạng sáng 13/11, mưa như “trút nước” đổ xuống địa bàn TP Vinh. Lúc này, các tuyến đường nội thành TP Vinh đều ngập sâu. Cho đến đầu giờ sáng cùng ngày, mưa giông vẫn trút xuống TP Vinh làm ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Đoạn đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh bị ngập do mưa to

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ gây sạt lở núi Nầm ở huyện Hương Sơn. Nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như huyện Can Lộc, Lộc Hà... bị ngập cục bộ, có nhiều nơi ngập sâu 0,5-0,8m.

Còn tại Thừa Thiên - Huế, ngày 13/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ hồ đập chủ động có phương án phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh TT-Huế, sáng 13/11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tỉnh này, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới từ 17-19 độ C, các nơi khác 19-21 độ C.

Từ ngày 13 đến 17/11, trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. Vùng biển ngoài khơi của tỉnh TT-Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4m.

