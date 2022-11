Tin tức 24h qua: “Bà trùm” đường dây mua bán trẻ sơ sinh đã bán chính con đẻ

Tiết lộ sốc của “bà trùm” đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Như được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán trẻ em trên.

Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

3 trong số 8 đối tượng bị công an bắt giữ

Cảnh sát xác định, Như thường xuyên tiếp cận nhân viên bệnh viện phụ sản để lấy thông tin. Đồng thời tìm những phụ nữ không muốn nuôi con, đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại các bé.

Như khai đã thực hiện thành công 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh, trong đó có 1 lần Như tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua. Chu Thị Cúc Phương khai thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó 1 lần bán chính con đẻ của mình.

Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời thì Phương còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ”. Theo đó, Phương sẽ nuôi các thai phụ có nhu cầu bán con. Sau khi cháu bé lọt lòng, Phương đem bán ngay mà không cần biết mục đích người mua là gì.

Các thai phụ được nuôi tại nhà của Phương

Đến nay, Ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn 16 người mua, người bán. Tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân, đồng thời Ban chuyên án đã tìm và xác định được 7 bé sơ sinh đã bị bán.

Đề nghị của VKS trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 2-11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: HUỲNH DU

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt. Người làm chứng Võ Thị Diễm My cũng không có mặt.

Trong buổi sáng, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không có tội, không thực hiện hành vi như án sơ thẩm nêu, đề nghị trả tự do.

Đại diện VKSND tỉnh Long An cho biết có đủ căn cứ để xác định Lê Tùng Vân cùng đồng phạm phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

"Tại cấp sơ thẩm, HĐXX cũng đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình. Trong phiên toà hôm nay, ngoài các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu, tình tiết mới nên không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm" - đại diện VKS nêu quan điểm.

Trả lời câu hỏi của luật sư về tung tích của chị Võ Thị Diễm My, mẹ Diễm My cho biết sau hơn hai năm mất tích, hiện gia đình không biết tung tích, sức khoẻ, tính mạng con mình ở đâu.

“Sau buổi làm việc tại Công an huyện Đức Hoà, gia đình tôi đưa con về nhưng con ở nhà được khoảng sáu tháng thì lại bỏ đi”- mẹ Diễm My thông tin.

2 lần đánh người nhập viện, chủ tịch xã bị cách hết chức vụ

Xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn) - nơi nhiều lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Đảng ủy xã Phú Lâm và những cá nhân trên đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật đất đai. Không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các lãnh đạo này.

Cá nhân ông Nguyễn Khắc Anh còn vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội khi 2 lần xô xát với dân khiến 2 người bị ảnh hưởng sức khỏe.

Gần 1.200 công nhân trong một công ty mất việc

Công ty THHH Tỷ Hùng (100% vốn Đài Loan - Trung Quốc; trụ sở tại quận Bình Tân, TP.HCM) vừa ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do công ty thu hẹp quy mô sản xuất.

Nguyên nhân do ảnh hưởng kinh tế, các đối tác bị thiệt hại nặng nề khiến công ty bị mất đơn hàng. Dù đã tìm nhiều biện pháp nhưng công ty không thể khôi phục hoạt động như kế hoạch.

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 1.185 lao động (gồm 936 người đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 249 người đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn) từ 1-12-2022.

Tất cả công nhân nghỉ việc sẽ được công ty chi trả trợ cấp mất việc làm là 2 tháng tiền lương. Những người làm việc từ năm 2008 trở về trước sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định. Công ty cũng sẽ chi tiền thưởng năm 2022.

Công ty TNHH Tỷ Hùng chuyên sản xuất giày xuất khẩu, đang sử dụng khoảng 1.800 lao động, hoạt động tại TP.HCM từ năm 1998.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ba-trum-uong-day-mua-ban-tre-so-sinh-a-ban-chinh-con-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ba-trum-uong-day-mua-ban-tre-so-sinh-a-ban-chinh-con-e-a578278.html